Украинский "Мотор Сич" оказался должником России

Украинский "Мотор Сич" оказался должником России
Фото: Moritz Vennemann/picture alliance/www.globallookpress.com
Запорожский завод незаконно использует известный товарный бренд отечественных вертолетов

Девятый арбитражный апелляционный суд утвердил решение о взыскании с запорожского авиационного гиганта "Мотор Сич" 42 млн руб за неправомочное использование товарных знаков "Ми"/Mi, которые принадлежат российскому "Национальному центру вертолетостроения имени Миля и Камова". Об этом сегодня сообщает РИА "Новости" со ссылкой на постановление судебной инстанции.

Решение арбитражного суда Москвы, принятое в январе текущего года, признано законным в отношении ответчика, следует из документа. Одновременно суд удовлетворил апелляцию истца к украинскому заводу, угодившему в 2021 г. в скандал с национализацией в соборной благодаря президенту Украины Владимиру Зеленскому.

В данном случае речь идет о расширении запрета на незаконное использование спорных брендов на категорию "транспортные средства". Ранее это касалось лишь категории "ремонт и техническое обслуживание транспортных средств".

Москва в судебном порядке ведет разбирательство с "Мотор Сич" с конца 2019 года. В исковом заявлении российской стороны говорится, что запорожский завод авиационных двигателей модернизирует вертолет Ми-8Т в профиль Ми-8МСБ, однако рекламирует машину как новую вертушку Ми-8МСБ и Мi-8МSB.

"Мотор Сич" отказался признавать проблему, доказывая свою позицию принципом исчерпания права, а также указав, что модифицирует продукцию истца. Первая инстанция частично согласилась с доводом предприятия, при этом признав, что украинцы все равно нарушают права бренда в плане услуг по ремонту и техобслуживанию машин.

Апелляционный суд сегодня объяснил ужесточение решения тем, что "модернизация" и "модификация" в значительной степени относятся к созданию продукции.

Напомним, на фоне давления со стороны США киевский режим сначала арестовал акции "Мотор Сичи", уже принадлежащие китайским инвесторам. Затем пан Зеленский и вовсе ввел санкции в отношении предприятий и граждан Поднебесной, а в марте текущего года национализировал завод.

В понедельник, 19 марта, стало известно, что китайцы выставили Украине иск в $3,6 млрд (примерно 273 млрд руб), пишет "Страна.ua".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Гость212326
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Гость212306
Приколист, а прикольно было, когда в Амурской области китайские колонисты отжимали у русских фермеров землю и снимали на камеру, как бьют русских? У Украины и Зеленского хватило не только мужества сказать китайскому большевизму твердое "нет", но и одним росчерком пера опустить самого путинского гауляйтера Медведчука и его паршивое опзж
Без вас было бы скучо :)))
Гость212326
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Гость212306
Приколист, а прикольно было, когда в Амурской области китайские колонисты отжимали у русских фермеров землю и снимали на камеру, как бьют русских? У Украины и Зеленского хватило не только мужества сказать китайскому большевизму твердое "нет", но и одним росчерком пера опустить самого путинского гауляйтера Медведчука и его паршивое опзж
Носова к примеру, Гость212306 туда же. Спасибо что за амурских фермеров перживают украинские УПСО
Гость212326
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Гость212306
Приколист, а прикольно было, когда в Амурской области китайские колонисты отжимали у русских фермеров землю и снимали на камеру, как бьют русских? У Украины и Зеленского хватило не только мужества сказать китайскому большевизму твердое "нет", но и одним росчерком пера опустить самого путинского гауляйтера Медведчука и его паршивое опзж
Ага, гость 212306. Прикольно. Фантазеров любим.
Гость212306
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Приколист
Ничего страшного, ни 42 миллиона рублей нашим, ни тем более 3.6 миллиарда долларов китайцам Украина не заплатит. Украина - самостийное государство и по своим долгам не платит никому. Над этими деньгами уже произведён национальный украинский обряд - украдание. Теперь они свои, украинские. И никак не могут быть выданы ни России, ни Китаю.
Приколист, а прикольно было, когда в Амурской области китайские колонисты отжимали у русских фермеров землю и снимали на камеру, как бьют русских? У Украины и Зеленского хватило не только мужества сказать китайскому большевизму твердое "нет", но и одним росчерком пера опустить самого путинского гауляйтера Медведчука и его паршивое опзж
Приколист
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Ничего страшного, ни 42 миллиона рублей нашим, ни тем более 3.6 миллиарда долларов китайцам Украина не заплатит. Украина - самостийное государство и по своим долгам не платит никому. Над этими деньгами уже произведён национальный украинский обряд - украдание. Теперь они свои, украинские. И никак не могут быть выданы ни России, ни Китаю.
Гость212263
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"Зеленский и вовсе ввел санкции в отношении предприятий и граждан Поднебесной". Вот за это Зеленскому респект
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