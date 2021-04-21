Запорожский завод незаконно использует известный товарный бренд отечественных вертолетов

Девятый арбитражный апелляционный суд утвердил решение о взыскании с запорожского авиационного гиганта "Мотор Сич" 42 млн руб за неправомочное использование товарных знаков "Ми"/Mi, которые принадлежат российскому "Национальному центру вертолетостроения имени Миля и Камова". Об этом сегодня сообщает РИА "Новости" со ссылкой на постановление судебной инстанции.

Решение арбитражного суда Москвы, принятое в январе текущего года, признано законным в отношении ответчика, следует из документа. Одновременно суд удовлетворил апелляцию истца к украинскому заводу, угодившему в 2021 г. в скандал с национализацией в соборной благодаря президенту Украины Владимиру Зеленскому.

В данном случае речь идет о расширении запрета на незаконное использование спорных брендов на категорию "транспортные средства". Ранее это касалось лишь категории "ремонт и техническое обслуживание транспортных средств".

Москва в судебном порядке ведет разбирательство с "Мотор Сич" с конца 2019 года. В исковом заявлении российской стороны говорится, что запорожский завод авиационных двигателей модернизирует вертолет Ми-8Т в профиль Ми-8МСБ, однако рекламирует машину как новую вертушку Ми-8МСБ и Мi-8МSB.

"Мотор Сич" отказался признавать проблему, доказывая свою позицию принципом исчерпания права, а также указав, что модифицирует продукцию истца. Первая инстанция частично согласилась с доводом предприятия, при этом признав, что украинцы все равно нарушают права бренда в плане услуг по ремонту и техобслуживанию машин.

Апелляционный суд сегодня объяснил ужесточение решения тем, что "модернизация" и "модификация" в значительной степени относятся к созданию продукции.

Напомним, на фоне давления со стороны США киевский режим сначала арестовал акции "Мотор Сичи", уже принадлежащие китайским инвесторам. Затем пан Зеленский и вовсе ввел санкции в отношении предприятий и граждан Поднебесной, а в марте текущего года национализировал завод.

В понедельник, 19 марта, стало известно, что китайцы выставили Украине иск в $3,6 млрд (примерно 273 млрд руб), пишет "Страна.ua".

