"Голубиное" послание президента спасло рубль

Нынешнего послания президента Федеральному собранию в России ждали с особым интересом, так как именно в нем, по мнению многих экспертов, должна была содержаться новая "дорожная карта", определяющая ближайшее будущее страны. Не секрет, что экономическая, политическая и геополитическая ситуация последних недель и месяцев воспринималась многими, как эскалация с непредсказуемым финалом. Точнее, предсказаний этого финала было более чем предостаточно, но ни одно из них, как правило, никого не радовало. Это и возможность вооруженного конфликта с другими государствами, опускание железного занавеса, обвал курса рубля и много других "жизнеутверждающих" прогнозов.

Рублю понравилось

В связи с этой неопределенностью, оценить реальный вектор президентского послания до последнего момента было весьма затруднительно. И здесь, наиболее чутким индикатором восприятия людьми настроений президента, и как следствие, возможного направления дальнейшего развития событий, стал курс российского рубля.

Начало дня среды на Мосбирже не предвещало ничего хорошего. Однако по ходу зачитывания послания, курс рубля стал демонстрировать уверенный рост.

Очевидно, что этому поспособствовало довольно миролюбивое поведение Владимира Путина, который в отличии от самых жутких ожиданий, не стал ни объявлять никому войну, ни показывать мультфильмы про летящие через океан ракеты.

"У стран "ядерной пятерки" особая ответственность. Надеюсь, что инициатива в личной встрече глав государств - постоянных членов Совета безопасности ООН, которую мы выдвинули в прошлом году, будет реализована. И она состоится, как только позволят эпидемиологические условия", – сказал Путин в первой части своего выступления. После чего президент поспешил добавить, что Москва "последовательно выступает за сохранение и укрепление ключевой роли в мировых делах именно Организации Объединенных Наций".

Голубь – птица мира

Итак, индикатор общественной оценки намерений российского президента, в виде курса российского рубля, показал, что войны, которой по-настоящему опасались, не только в России и на Украине, но и во всем мире, не предвидится. По крайней мере, в обозримой перспективе. Вместо военных и политических угроз президент говорил о внутриэкономических и социальных вопросах.

"Курс рубля укрепился на фоне того, что в послание Путина оказалось в общем-то "голубиным", – пояснил "Утру.ру" вице-президент Золотого монетного дома Алексей Вязовский. – Никаких резких заявлений, акцент на внутренней политике и даже больше на социальных вопросах. Именно последние вызвали наибольший интерес. Что касается перспектив рубля, то сейчас на первое место выходят не санкции и не цены на нефть, а ситуация с инфляцией. Рост цен становится все более ощутимым, скорее всего в ближайшее время ЦБ РФ резко поднимет ключевую ставку. Возможно, до 5% годовых. Это позитивный фактор для рубля".

Еще одним позитивным моментом для рубля (но не для россиян), по мнению Вязовского, является отсутствие массового спроса на валюту со стороны выезжающих за границу туристов.

"Турция закрыта, другие страны вряд ли летом предоставят значительные возможности для выездного туризма. Все это делает укрепление рубля летом в старый, проторгованный диапазон 73 на 75 рублей почти неизбежным", – резюмировал Вязовский.

Социальные инициативы

Помимо четких намеков со стороны президента о том, что Россия не намерена воевать (по крайней мере, пока), интерес к рублю подтолкнули и объявленные Путиным новые меры поддержки населения и экономики. Их от президента определенно ждали, и они были озвучены.

Так, в частности, государством планируются значительные (порядка 700 млрд рублей) бюджетные траты на поддержку граждан и бизнеса, а также направление средств для кредитования региональных бюджетов.

"Это может стимулировать внутреннее потребление и экономические процессы в стране, – пояснил "Утру.ру" руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. – Эффект укрепления рубля может продержаться долго, если не изменится внешняя повестка. Новые санкции или снижение нефтяных котировок могут стать факторами давления на отечественную валюту. Но можно прогнозировать, что рубль к лету будет находиться в широком диапазоне 75-78 за доллар и 88-92 за евро".