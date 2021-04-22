Политик уверен, что проект спровоцирует "раскол" энергетического рынка в Европе

Газопровод "Северный поток – 2" стал настоящим "позором" для немецкой администрации. Такое мнение выразил бывший посол Соединенных Штатов в Польше Дэниэл Фрид.

Так, американский дипломат заявил, что первый "Северный поток" получил развитие еще при канцлере Герхарде Шредере. Однако Берлин не остановился на достигнутом и совершает "одну и ту же ошибку" на протяжении пятнадцатилетия.

"Сделанное Шредером стало позором. Власти Германии давно заявляют, что проект является лишь экономическим. Однако недавно Штайнмайер заявил о его энергетическом значении. Многие немцы осознают, что этот газопровод стал ошибкой, однако немногие готовы сделать публичное признание", – заявил Фрид в интервью польской газете Gazeta Wyborcza.

По словам американского дипломата, новая газовая магистраль, соединяющая Европу с Россией, станет причиной раскола энергетического рынка на территории ЕС. Москва получит возможность осуществлять поставки, обходя Польшу и Украину.

Как считает Фрид, администрация Белого дома может пустить в ход очередные санкции против участников проекта – на этот раз уже для "уничтожения" газопровода. Однако на кону окажутся отношения Соединенных Штатов с Германией.

"Я слышал, что немецкая администрация раздумывает над этим вопросом. Им не стоит проводить переговоры с Россией над головами жителей Польши и Украины. Если бы Берлин предложил что-нибудь Варшаве, остальным странам Европе и самому Вашингтону можно рассмотреть это предложение. Будем честны: Берлин совершил ошибку. Однако я понимаю, что это значит. Источником агрессии является Кремль и Путин. Мы должны наладить взаимодействие со своим союзником. Я не говорю о том, чтобы согласиться на предложение Германии сразу. Но почему бы его не рассмотреть?", – высказался экс-посол.

Ранее эксперт Игорь Юшков заявил, что Польша провоцирует РФ на отправку морского флота в зону строительства "Северного потока – 2".