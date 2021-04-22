В России изменился прогноз по инфляции

Сдерживание цен в стране сказалось ее значениях

Инфляция в России может повыситься с 3,7% до 4,3%. Об этом рассказал источник в Министерстве экономического развития нашей страны.

"Мы исходим из того, что давление на мировых рынках никуда не денется, с учетом всех этих факторов повысили (прогноз – пример ред.) до 4,3% год к году", – заявил он.

По росту ВВП у Минэкономразвития другие данные. Согласно им, он понизится до 2,9%, указал источник.

Из-за принятых правительством мер по сдерживанию цен на продовольственные товары удалось сдержать и рост уровня инфляции на 0,3%, уточнил собеседник РИА "Новости". В противном случае она могла достигнуть 4,6%.

А прогноз среднего курса доллара на 2021 год Минэкономразвития повысило. С 72,4 до 73,3 рубля. при этом в ведомстве ожидают, что к концу года американская валюта подешевеет до 71 – 72 рублей, передает телеканал "360"

До этого россиянам предсказывали пик инфляции в ближайшее время. Сообщалось, что хуже всего дела будут обстоять уже в апреле – мае этого года.

Полина ДОРОЖКИНА

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