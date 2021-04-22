Курс рубля
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Рубль начал резко укрепляться в четверг, 22 апреля. По данным на 14:30 мск он отыграл у доллара и евро более 110 копеек.
На Московской бирже за доллар сейчас дают 74,5 руб., за евро – 91,1 рубля.
Скачок на валютном рынке возник после распоряжения министра обороны РФ Сергея Шойгу вернуть до 1 мая в места постоянной дислокации все военные подразделения, которые сейчас переброшены в другие регионы для учений.
Ранее Шойгу прибыл в Крым, где 22 апреля стартовали межвидовые маневры Вооруженных сил РФ.
Накануне эксперты отмечали, что послание президента РФ Федеральному собранию тоже содержало сигналы, способствующие укреплению национальной валюты.
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