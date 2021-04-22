На защиту "Северного потока-2" вышли немецкие рыбаки

На защиту "Северного потока-2" вышли немецкие рыбаки
Фото: Uwe Koch/ Eibner-Pressefoto via/www.globallookpress.com
В Берлине нашли способ отогнать назойливые польские суда и неизвестные подлодки от стройки газопровода

Неожиданным образом на охрану зоны укладки труб "Северного потока-2" в Балтийском море от всяких "гостей" встали немецкие рыболовецкие суда. Об этом сообщил украинский политолог Дмитрий Джангиров в эфире ютуб-канала "Капитал".

Эксперт полагает, что таким образом власти Германии взяли под защиту стройку газопровода от провокаций польских рыболовных судов и неизвестных подлодок.

"В карте навигации указано, что у них (морских промысловиков – ред.) какие-то проблемы. То есть они не рыбу ловят, а как-то перемещаются по этой зоне. Очевидно, что они просто ее прикрывают", – приводит слова политолога издание Inforeactor.

Джангиров отметил, что в настоящее время трубы укладывают два российских судна – "Фортуна" и "Академик Черский", причем второй работает быстрее.

По мнению политолога, строительство "СП-2" находится на финальной стадии. Однако между Вашингтоном и Берлином продолжаются переговоры по поводу возможных санкций в отношении участников газового проекта, после которых состоится личная встреча президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина.

"Моя гипотеза, что консорциум западных инвесторов, где будут и американцы, и немцы, две трубы из четырех, которые русские загрузят газом. Они будут окупаться. Это будет выгодный бизнес, и с ними будет долговременный контракт, – резюмировал Джангиров.

Ранее в апреле оператор проекта Nord Stream 2 AG уведомил германскую сторону о появлении польских судов в непосредственной близости у точек достройки "Северного потока-2", неизвестной подлодки, а также периодически летающих над газопроводом военных самолетов, чего в принципе не должно быть.

В результате Берлин вынужден был послать на инспекцию зоны укладки труб береговой патрульный самолет Бундесвера. В России же считают, что польские суда специально провоцируют Москву на ответные действия. Таким образом Варшава ищет повод заявить, что "СП-2" не является коммерческим проектом, а политическим.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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