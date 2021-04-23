Она была поднята на 0,5%

Банк России во второй раз повысил ключевую ставку. Информация об этом размещена на сайте регулятора.

Решением совета директоров она была поднята на 0,5%. И вместо 4,5% теперь составляет 5%, крупными цифрами указали в Центробанке.

Это поможет увеличить привлекательность вкладов. Кроме того, удастся защитить сбережения и обеспечить рост кредитования, отметили в Банке России.

Повышен и прогноз по инфляции с нынешнего года до середины следующего. До 4,7 – 5,2%. В дальнейшем она будет меньше 4%, сообщил регулятор.

Чуть больше месяца назад Банк России уже повышал ключевую ставку. Тогда это было сделано впервые за два года.

Позже россиянам рассказали о последствиях такого решения регулятора. Из-за подорожания кредитов, замедлится приток капиталов в экономику страны. Кроме того, может задержать рост инфляции. Зарубежные инвесторы будут активнее вкладываться у нас, и это укрепит рубль.