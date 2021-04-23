Новак назвал сроки сдачи "Северного потока-2"

Новак назвал сроки сдачи "Северного потока-2"
Фото: Stefan Sauer/ dpa/ www.globallookpress.com
Более точной информацией владеет лишь оператор проекта

Оператор проекта "Северный поток-2" Nord Stream 2 AG планирует завершить строительство газопровода в 2021 году. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

Так он ответил на вопрос журналистов, будет ли уложена труба этим летом.

"По той информации, которой мы от оператора владеем, в этом году это будет", – приводит РИА "Новости" слова члена кабмина.

Однако Новак подчеркнул, что всеми данными о ходе реализации балтийской газовой магистрали владеет исключительно сама Nord Stream 2 AG, реализующая проект.

Напомним, 15 апреля глава комитета Госдумы по энергетике, координатор депутатской группы по связям с Бундестагом Павел Завальный выразил уверенность, что к концу лета этого года уже можно будет пустить первые объемы российского голубого топлива по "Северному потоку-2".

Накануне неожиданную информацию выдал на-гора украинский политолог Дмитрий Джангиров. По его словам, немецкие рыболовецкие суда встали на защиту газопровода на Балтике от неизвестных плавсредств и вполне идентифицированных как польские.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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