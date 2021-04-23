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Оператор проекта "Северный поток-2" Nord Stream 2 AG планирует завершить строительство газопровода в 2021 году. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
Так он ответил на вопрос журналистов, будет ли уложена труба этим летом.
"По той информации, которой мы от оператора владеем, в этом году это будет", – приводит РИА "Новости" слова члена кабмина.
Однако Новак подчеркнул, что всеми данными о ходе реализации балтийской газовой магистрали владеет исключительно сама Nord Stream 2 AG, реализующая проект.
Напомним, 15 апреля глава комитета Госдумы по энергетике, координатор депутатской группы по связям с Бундестагом Павел Завальный выразил уверенность, что к концу лета этого года уже можно будет пустить первые объемы российского голубого топлива по "Северному потоку-2".
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