Более точной информацией владеет лишь оператор проекта

Оператор проекта "Северный поток-2" Nord Stream 2 AG планирует завершить строительство газопровода в 2021 году. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

Так он ответил на вопрос журналистов, будет ли уложена труба этим летом.



"По той информации, которой мы от оператора владеем, в этом году это будет", – приводит РИА "Новости" слова члена кабмина.

Однако Новак подчеркнул, что всеми данными о ходе реализации балтийской газовой магистрали владеет исключительно сама Nord Stream 2 AG, реализующая проект.

Напомним, 15 апреля глава комитета Госдумы по энергетике, координатор депутатской группы по связям с Бундестагом Павел Завальный выразил уверенность, что к концу лета этого года уже можно будет пустить первые объемы российского голубого топлива по "Северному потоку-2".

Накануне неожиданную информацию выдал на-гора украинский политолог Дмитрий Джангиров. По его словам, немецкие рыболовецкие суда встали на защиту газопровода на Балтике от неизвестных плавсредств и вполне идентифицированных как польские.

