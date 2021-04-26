"Фортуна" остановила работы на опасном участке "Северного потока-2"

Трубам двух газопроводов предстоит скреститься на глубине

Российская трубоукладочная баржа "Фортуна" приостановила строительство "Северного потока-2". По данным портала по отслеживанию морской навигации Marinetraffic, судно замерло в одной точке с 21 апреля.

Сразу нужно отметить, что дело не в погоде: на Балтийском море к югу от острова Борнхольм сейчас довольно спокойно. Следовательно, причина остановки работ в другом.

Как известно, "Северный поток-2" идет рядом с первым "Северным потоком". Изначально планировалось, что трубы вообще пройдут параллельно. Но Дания долго не согласовывала проект и в результате одобрила третью заявку, которая предполагала прокладку нового газопровода сильно южнее – вдоль границы территориальных вод королевства, передает EADaily.

Сложность в том, что с российской и немецкой стороны трубопровод начали строить еще до того, как Копенгаген определился с маршрутом. Теперь, чтобы ему соответствовать, "Северный поток-2" должен дважды пересечь "Северный поток", а на местах пересечения одна труба получится сверху другой.

Первый разворот был готов еще в 2019 г., когда газопровод строили сертифицированные иностранные суда. Но после введения американских санкций Россия реализует проект своими силами, то есть второе пересечение предстоит выполнить "Фортуне". Но хоть она и была модернизирована специально для работ на "СП2", но без помощи других судов ей не справиться.

Чтобы стабильно зафиксировать трубы, нужна каменная засыпка. Оказывать такие услуги антироссийские санкции США запрещают. Помогать рыть траншеи на глубине тоже нельзя. Другой вариант – постукладочные траншеи. Попадают ли они в разряд запрещенных работ, пока не понятно. Так что сейчас "Фортуна" в режиме ожидания. На датском участке ей осталось проложить 12 км газопровода.

На прошлой неделе вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что "Северный поток-2" будет завершен к концу текущего года.