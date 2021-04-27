Ударили по валюте: Россия пошла на новые шаги по защите от санкций

Ударили по валюте: Россия пошла на новые шаги по защите от санкций
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Москва старается изолировать экономику от воздействия Вашингтона

Американские рестрикции оказывают ощутимое влияние на положение дел в России. Катастрофический урон санкционная дубина США не наносит, однако некоторые отрасли существенно страдают. На этом фоне российские власти стали постепенно отказываться от доллара, чтобы защитить экономику страны.

Американские журналисты обратили внимание, что в последнем квартале 2020 года доля доллара в расчетах нашей страны по экспорту резко уменьшилась. Так, за этот период Россия расплачивалась в американской валюте гораздо меньше, чем годом ранее. В четвертом квартале 2020 года доля доллара составила всего 48,3%, при этом соответствующий показатель в 2019-м году составлял 61%.

Все дело в том, что российское государство наращивает объемы торговли с Китайской Народной Республикой. При этом расчеты двух стран преимущественно производятся в евро. За последний квартал прошлого года российско-китайская торговля более чем на 80% велась в европейской валюте.

Как подчеркнули журналисты издания Bloomberg, такие действия Москва предпринимает на фоне растущей угрозы введения новых санкционных ограничений против России.

Кроме того, Центробанк сократил запасы казначейских облигаций, хранящихся в долларах в международных резервах, поменяв их на золото и евро, отмечает телеканал "360".

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

крым наш
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Гость218030
но золото то хранится в форт Ноксе, у нас в США.
клоуны мы или нет.
это реальность, понимаешь ?
ваша Набиулина училась и жила в США, и как ты думаешь откуда она получает инструкции ?
свин ! что б ты знал,амерам не интересна внешняя политика,им начхать что там у русских и свиней ! они живут своими заботами !
крым наш
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Гость218030
а золото хранится в США.
а где ж какелское золото ?
Дворник Тихон
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Хохлы, вы конечно, лучше всех знаете, где, что хранится! И экономисты мирового класса все. Вам даже не объяснишь, что экономика вашего ширхана на самом деле представляет из себя кучу дерьмовых бумаг- акций, и огромную массу зеленой резаной бумаги. Такова участь свино-шакала!
Гость209425
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Золото в ларце, ларец во дворце, дворец высоко в горах, который охраняет чеченский спецназ!!!
Гость205909
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Гость218030
нет. ваше золото хранится в США.
оно как бы ваше, но вам его как ты понимаешь никто не отдаст.
и поэтому, отказались вы от долларов или не отказались - вы это всего лишь 1% мировой экономики
то есть россия в плане мирового ввп - это арифметическая погрешность
А вот хранилище ЦентроБанка России с тобой не согласно.
Гость215469
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Золото России и США хранится у меня дома Если есть желающие могу продать пару тонн
Гость218030
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Гость205909
Ага. щас же, надейся. На США приходится лишь 7,1% активов
нет. ваше золото хранится в США.
оно как бы ваше, но вам его как ты понимаешь никто не отдаст.
и поэтому, отказались вы от долларов или не отказались - вы это всего лишь 1% мировой экономики
то есть россия в плане мирового ввп - это арифметическая погрешность
Гость218030
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Гость217877
Как вы задолбали, дешевые провокаторы.
То золото в США, то Набиуллина сбежала и вывезла золотой запас, то Путин со стерхами по своему бункеру летает...
Вы все из квартала 95 что ли? Недоделанные клоуны.
но золото то хранится в форт Ноксе, у нас в США.
клоуны мы или нет.
это реальность, понимаешь ?
ваша Набиулина училась и жила в США, и как ты думаешь откуда она получает инструкции ?
Гость205909
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Гость218030
а золото хранится в США.
Ага. щас же, надейся. На США приходится лишь 7,1% активов
Гость218726
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не хотелось бы врать.... Германия хранит золотой запас в США(
но не утверждаю) ей есть - чего бояться
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