Москва старается изолировать экономику от воздействия Вашингтона

Американские рестрикции оказывают ощутимое влияние на положение дел в России. Катастрофический урон санкционная дубина США не наносит, однако некоторые отрасли существенно страдают. На этом фоне российские власти стали постепенно отказываться от доллара, чтобы защитить экономику страны.



Американские журналисты обратили внимание, что в последнем квартале 2020 года доля доллара в расчетах нашей страны по экспорту резко уменьшилась. Так, за этот период Россия расплачивалась в американской валюте гораздо меньше, чем годом ранее. В четвертом квартале 2020 года доля доллара составила всего 48,3%, при этом соответствующий показатель в 2019-м году составлял 61%.

Все дело в том, что российское государство наращивает объемы торговли с Китайской Народной Республикой. При этом расчеты двух стран преимущественно производятся в евро. За последний квартал прошлого года российско-китайская торговля более чем на 80% велась в европейской валюте.

Как подчеркнули журналисты издания Bloomberg, такие действия Москва предпринимает на фоне растущей угрозы введения новых санкционных ограничений против России.

Кроме того, Центробанк сократил запасы казначейских облигаций, хранящихся в долларах в международных резервах, поменяв их на золото и евро, отмечает телеканал "360".