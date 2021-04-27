"Академик Черский" прошел испытания - оператор

"Академик Черский" прошел испытания - оператор
Фото: Jens Buttner/dpa/www.globallookpress.com
Модернизированное судно способно укладывать трубы на большой глубине

Российский трубоукладчик "Академик Черский" приступил к выполнению работ по проекту "Северный поток-2". Об этом сообщил оператор строительства Nord Stream 2 AG во вторник, 27 апреля.

"После успешного прохождения морских испытаний судно "Академик Черский" приступило сегодня к трубоукладочным работам",

приводит РИА "Новости" сообщение компании-оператора. В нем отмечается, что "Черский" задействован на строительстве в датской зоне. Там же с февраля укладывает газопровод баржа "Фортуна". Однако она не способна вести работы на больших глубинах.

Накануне появились сообщения, что "Фортуна" приостановила укладку и уже несколько дней не продвигается по маршруту. Это связали с тем, что газопроводу "Северный поток-2" предстоит пересечь действующую трубу первого "Северного потока", а такие задачи ранее выполняли только иностранные специалисты.

В Nord Stream 2 AG сегодня особо подчеркнули, что никаких проблем не возникло: "Фортуна" продолжает укладку труб в Балтийском море у берегов Дании.

Газопровод "Северный поток-2" планировалось построить в 2020 году. Но из-за санкций США работы были приостановлены почти на год и возобновились только в конце прошлого года. В Москве рассчитывают завершить строительство до наступления 2022 года. Однако Вашингтон продолжает строить свои козни, и в последнее время в Германии все чаще слышится мнение, что хорошие отношения с США для немцев важнее российского проекта. 

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

крым наш
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Гость218030
россия строит никому не нужный говнопровод
надеюсь свинам не пригодится
Гость205909
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Гость218030
россия строит никому не нужный говнопровод
Россия хоть что-то строит, а ты и тебе подобные умеют только воздух портить, захлебываясь от злобы и зависти
Гость218734
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Пуканы у окраинцев уже начали взрываться)))
Гость218030
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россия строит никому не нужный говнопровод
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