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Российский трубоукладчик "Академик Черский" приступил к выполнению работ по проекту "Северный поток-2". Об этом сообщил оператор строительства Nord Stream 2 AG во вторник, 27 апреля.
"После успешного прохождения морских испытаний судно "Академик Черский" приступило сегодня к трубоукладочным работам",
– приводит РИА "Новости" сообщение
компании-оператора. В нем отмечается, что "Черский" задействован на строительстве
в датской зоне. Там же с февраля укладывает газопровод баржа "Фортуна". Однако она не способна вести работы на
больших глубинах.
Накануне появились сообщения, что "Фортуна" приостановила укладку и уже несколько дней не продвигается по маршруту. Это связали с тем, что газопроводу "Северный поток-2" предстоит пересечь действующую трубу первого "Северного потока", а такие задачи ранее выполняли только иностранные специалисты.
В Nord Stream 2 AG сегодня особо подчеркнули, что никаких проблем не возникло: "Фортуна" продолжает укладку труб в Балтийском море у берегов Дании.
Газопровод "Северный поток-2" планировалось построить в 2020 году. Но из-за санкций США работы были приостановлены почти на год и возобновились только в конце прошлого года. В Москве рассчитывают завершить строительство до наступления 2022 года. Однако Вашингтон продолжает строить свои козни, и в последнее время в Германии все чаще слышится мнение, что хорошие отношения с США для немцев важнее российского проекта.
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