Балтийскую газопровод и трубоукладчиков прикрывают шесть судов

Морспасслужба усилила охрану зоны строительства "Северного потока-2" на фоне участившихся случаев опасных маневров польских рыболовецких судов и неизвестного гражданства подлодок, которые взяли за моду всплывать вблизи нового российско-немецкого газопровода.

Так, в район укладки труб в датских водах пришли большие буксиры "Сивуч" и "Капитан Беклемишев". В настоящий момент участвующий в достройке проекта флот насчитывает около двух десятков судов, шесть из которых занимаются обеспечением безопасности "СП-2", сообщает издание EADaily.

Район нахождения трубоукладчика "Академик Черский", который вот только сегодня приступил к работам на нитке А, взяли под защиту "Сивуч" и "Бахтемир", а баржу "Фортуна", неожиданно затормозившую на участке В, охраняют суда "Спасатель Карев", "Капитан Беклемишев" и две немецкие шхуны Antares и Christin-Bettina.

Напомним, в марте оператор проекта Nord Stream 2 AG пожаловался немецкой стороне на чрезмерную активность гражданских и военных кораблей вблизи строительства балтийского газопровода. И это несмотря на выпущенное заранее предупреждение морякам от Датского морского ведомства, установившего охранную зону вокруг трубоукладчиков в полторы мили.