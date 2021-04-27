Стройку "Северного потока-2" взяли под усиленную охрану

Стройку "Северного потока-2" взяли под усиленную охрану
Фото: Jens Buttner/dpa/www.globallookpress.com
Балтийскую газопровод и трубоукладчиков прикрывают шесть судов

Морспасслужба усилила охрану зоны строительства "Северного потока-2" на фоне участившихся случаев опасных маневров польских рыболовецких судов и неизвестного гражданства подлодок, которые взяли за моду всплывать вблизи нового российско-немецкого газопровода.

Так, в район укладки труб в датских водах пришли большие буксиры "Сивуч" и "Капитан Беклемишев". В настоящий момент участвующий в достройке проекта флот насчитывает около двух десятков судов, шесть из которых занимаются обеспечением безопасности "СП-2", сообщает издание EADaily.

Район нахождения трубоукладчика "Академик Черский", который вот только сегодня приступил к работам на нитке А, взяли под защиту "Сивуч" и "Бахтемир", а баржу "Фортуна", неожиданно затормозившую на участке В, охраняют суда "Спасатель Карев", "Капитан Беклемишев" и две немецкие шхуны Antares и Christin-Bettina.

Напомним, в марте оператор проекта Nord Stream 2 AG пожаловался немецкой стороне на чрезмерную активность гражданских и военных кораблей вблизи строительства балтийского газопровода. И это несмотря на выпущенное заранее предупреждение морякам от Датского морского ведомства, установившего охранную зону вокруг трубоукладчиков в полторы мили.

В результате Бундесвер послал на инспекцию участков достройки "Северного потока-2" на Балтике свой береговой патрульщик Lockheed P-3 Orion. Тогда СМИ отмечали, что данный тип самолетов впервые замечен на маршруте нашей трубы.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

новости партнеров

Заявления Ирана о попытках России разрушить ядерную сделку вызвали недоумение в Москве

Министр иностранных дел республики распространил личные обиды на внешнеполитические отношения

Изменения с 1 мая: россиян ждут хорошие и плохие новости

Перемены затронут разные сферы жизни

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей