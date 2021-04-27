Немногие готовы оставить трубы на морском дне, отметил специалист

Только санкционные ограничения европейских стран способны в действительности сорвать завершение строительства "Северного потока – 2". Соответствующее заявление сделал эксперт Игорь Юшков.

Специалист также указал на маловероятность такого сценария, так как ряд европейских стран выступают за достройку газовой магистрали. Немногие желают похоронить трубы на морском дне.

Юшков также отметил, что строительство остановится, если Брюссель введет запрет на строительные услуги, фактически присоединившись к экономическому противодействию Соединенных Штатов, которое продолжается третий год.

Еще одной причиной срыва проекта могла стать эскалация конфликта в Донбассе. Однако напряженность в регионе сходит на нет, о чем заявил Юшков в интервью "Известиям".

Таким образом, подытожил спикер, в текущей ситуации едва ли найдется аргумент для того, чтобы Германия отказалась от сопротивления внешнему давлению. Для санкций против проекта необходимо заручиться единогласной позицией всех государств, входящих в состав Евросоюза.

По прогнозу Юшкова, строительство "Северного потока – 2" будет завершено уже летом 2021 года. В сентябре же участники проекта проведут пусконаладочные работы.

Ранее экс-посол США в Польше Дэниэл Фрид заявил, что считает газопровод из России в Европу "позором" для немецких властей. Американский дипломат полагает, что и первый "Северный поток" стал ошибкой администрации ФРГ, однако этот промах носит для Берлина уже систематический характер. Более того, многие представители ФРГ, уверен Фрид, осознают "ошибочность" своего выбора, однако не готовы к публичному признанию.