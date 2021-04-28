Майские отгрузки уже заморожены

Российские нефтедобывающие компании приостановили поставки сырья в Белоруссию из-за угрозы американских санкций. Об этом сообщает "Рейтер" со ссылкой на осведомленные источники.

Уже известно, что в мае не будет поставок на белорусский НПЗ "Нафтан" от "Роснефти" и "Сургутнефтегаза". Постоянными поставщиками на этот завод являются также компании "Татнефть", "Русснефть" и "Нефтиса". Там пока не определились, что делать.

"Мы ждем решения руководства, а пока не подписываем (бумаги на отгрузку)",

– передает "Рейтер" слова представителя одной из компаний.

По информации агентства, причина в том, что с 3 июня 2021 г. вступают в силу санкции США в отношении "Белнефтехима", НПЗ "Нафтана" и еще ряда белорусских госпредприятий. Они могут быть распространены на иностранные компании, которые с ними сотрудничают. Кроме того, пострадать могут российские порты, через которые недавно Белоруссия стала отгружать свои нефтепродукты.

Отмечается, что официальных комментариев от российской стороны нет, "Белнефтехим" отвечать на запрос агентства отказался.

В феврале 2021 г. Россия и Белоруссия подписали соглашение о транзите продукции белорусских НПЗ через российскую территорию. К выбору этого маршрута Минск склонила недружественная позиция прибалтийских властей. В результате литовский бизнес потерял значительную часть доходов.

