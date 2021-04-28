Стране придется столкнуться с рядом трудностей, но она справится

Усиление санкционного давления на Россию не прекращается. Американцы вместе с союзниками ищут любые способы посильнее прижать наше государство. На этом фоне все громче звучат разговоры о возможном отключении России от платежной системы SWIFT. По мнению опытного экономиста Никиты Масленникова, если это действительно произойдет, страна столкнется с некоторыми неудобствами, однако сокрушительный удар по нашей экономике такие действия не нанесут.



Ведущий финансист Института современного развития пояснил, что в России уже создана эффективная система, позволяющая оперативно проводить внутренние расчеты. Речь идет о быстрых платежах, которые в свое время внедрили эксперты Центробанка. Наличие такой системы полностью защищает россиян от проблем с внутренними переводами в случае отключения от SWIFT.

"Здесь нет никаких препятствий", – заверил специалист.

В беседе с корреспондентом телеканала RT эксперт также отметил, что российские власти планируют распространить действие данной системы в рамках евразийского экономического пространства. Этот проект намерены реализовать в течение ближайших лет.

Вместе с тем, российская экономика при гипотетическом отключении от глобальной платежной системы неминуемо столкнется с проблемами в вопросе осуществления международных расчетов. На данный момент к SWIFT подключены порядка 11 тысяч кредитных организаций и финансовых институтов. Система работает практически во всех государствах мира.

Однако, в любом случае, наша страна активно занимается вопросом развития альтернатив SWIFT с тем, чтобы обезопасить себя от возможных проблем.

К слову, недавно украинский МИД призвал европейское сообщество наказать Россию отключением от данной системы. В Киеве считают, что Брюссель должен предотвратить "агрессию" Москвы любой ценой.