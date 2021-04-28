Студентам предложат дистанционный формат на несколько дней

Высшие учебные учреждения России могут перейти на дистанционное обучение в период с 4 по 7 мая. Об этом стало известно сегодня, 28 апреля.

Как отмечает РИА "Новости", руководство учреждений вправе принять решение об удаленном формате обучения в указанный период.

Ранее глава Министерства просвещения Сергей Кравцов сообщил, что российские школы отправляют на каникулы в период майских праздников. С 1 по 10 число учащиеся будут отдыхать. Дежурство в детских садах с 4 по 7 мая останется за дежурными группами.



