В ФРГ настроены начать эксплуатацию "Северного потока-2" без задержек

В ФРГ настроены начать эксплуатацию "Северного потока-2" без задержек
Фото: Jens Buttner/dpa/www.globallookpress.com
Немцы готовы отстаивать свои интересы

Германии нужны дополнительные объемы газа, поэтому газопровод "Северный поток-2" будет введен в эксплуатацию сразу же, как только он будет готов. Об этом заявил премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер.

Он подчеркнул, что почти половину объема (40%) потребляемого странами Евросоюза газа поставляет Россия. При этом потребности растут. За всю Европу Кречмер говорить не стал, а вот насчет Германии уверил – она заинтересована в поставках российского газа и в дальнейшем.

"Поэтому мы хотим как можно быстрее ввести в эксплуатацию новый "Северный поток",

– пояснил саксонский премьер, выступая на ежегодном Российско-германском сырьевом форуме в четверг, 29 апреля, передает РИА "Новости".

Накануне Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости остановить строительство "Северного потока-2" и вообще отказаться от российских углеводородов, если Москва не изменит политику в отношении Киева. Впрочем, пыл европарламентариев охладил еврокомиссар Жозеп Боррель. Он напомнил, что "СП2" – это частный коммерческий проект, запретить который структуры ЕС не властны.

По оценке РФ, газопровод "Северный поток-2" будет готов до конца 2021 года. На днях к строительству в датской зоне Балтийского моря присоединился второй российский трубоукладчик, а сам район стройки взяли под усиленную охрану.

Николай ВИКТОРОВ

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Не провоцируйте вечнодpищщущих, убогих, не надо, у них молчаливая зрада!
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ну,каклы,вы где?
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