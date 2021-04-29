Россияне спешно забирают деньги из банков

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Судя по последним данным ЦБ, они, вдобавок ко всему еще и окончательно разочаровались в банковской системе, бросившись, в массовом порядке опустошать свои депозиты.
Согласно информационно-аналитическому материалу Банка России, по итогам первого квартала этого года, объем средств физических лиц на банковских депозитах сократился на 697 млрд рублей
В январе-марте отток средств с вкладов россиян составил 559 млрд рублей, к которому за этот же период добавилось и сокращение на 138 млрд рублей текущих и накопительных.
В итоге, можно сказать, что в первом квартале из банковской системы в среднем ежедневно утекало 7,7 млрд рублей, принадлежащих физическим лицам.
Непосредственно в марте россияне закрыли вклады на 231 млрд рублей. Приток средств физлиц на банковские депозиты сегодня практически отсутствует, что делает потери банков еще более внушительными.
Основной причиной массового исхода вкладчиков из банка является снижение доходности депозитов. Так, в середине апреля средняя доходность вкладов в топ-10 российских банков составляла 4,72%, при официальной инфляции в 5,8%. При этом, большая часть крупных банков платит своим клиентам и того меньше – порядка 3%.
Впрочем, по мнению экспертов, у бегства вкладчиков из банков есть и другие причины. Так, по мнению руководителя аналитического департамента AMarkets Артема Деева, кому-то из клиентов необходимы средства на приобретение дорогостоящих товаров, а кто-то решил воспользоваться ситуацией низких ставок по ипотеке и вложиться в приобретение жилья.
Хотя, главной причиной оттока, по мнению Деева, являются конечно же низкие проценты.
"Рублевые накопления при средней ставке по вкладу 6,5-7% и инфляции 5,7-5,8% не имеют смысла, так как не дают пассивного дохода, – сказал он "Утру.ру". – В результате многие россияне решают инвестировать на фондовом рынке, приобретая акции компаний и облигации, а также вкладываясь в другие биржевые инструменты. Не зря с начала прошлого года число частных инвесторов на МосБирже выросло в несколько раз – в январе 2020 года их было 3 млн человек, сейчас – уже более 10 млн".
По мнению аналитика УК Альфа-Капитал Дениса Бадьянова, одной из причин вывода средств с депозитов, является рост потребления со стороны россиян.
"Это нормальная тенденция, экономика восстанавливается, появилась возможность отправиться в путешествия по стране, провести отпуск, заняться ремонтом или благоустройством жилья, отправить детей в детские лагери, а также провести работы на даче или подсобном хозяйстве, чтобы к осени получить запас овощей и фруктов, – пояснил он "Утру.ру". – Также россияне стали возвращаться к привычным тратам и позволять себе делать больше покупок, чем в 2020 году. Рост потребительского спроса в свою очередь поддерживает ВВП страны".
Подобный вопрос звучит не праздно, так как отток средств с клиентских депозитов может оказаться проблемой для всей банковской системы. Хотя, эксперты, в данной ситуации не склонны драматизировать события.
"У банков накоплен большой запас ликвидности, поэтому угрозы для их финансового состояния сейчас нет, – говорит Денис Бадьянов. – Более того – ее практически не было и в момент кризиса, так как даже в 2020 году, который был сложным для экономики, не произошло массового закрытия банков. За их состоянием и запасами средств внимательно следят специалисты Центробанка, которые в случае проблем – принимают решение Согласен с ним и Артем Деев. По его мнению, для банковской системы текущая ситуация не представляет угроз, так как финансовая система страны обеспечена ликвидностью (деньгами) для выдачи гражданам кредитов, выплаты процентов и т.д.
"Россиянам, имеющим накопления, можно посоветовать воспользоваться ситуацией и решить квартирный вопрос или поменять автомобиль (поскольку цены на авто будут расти), – говорит Деев. – Возможно, вложить средства в бизнес или заняться инвестициями на фондовом и валютном рынках".
И все же, происходящее в банковской системе страны отнюдь не безоблачно. Дело в том, что де-факто не принося в систему новых денег, население продолжает активно набирать кредиты. Так, в марте кредитный портфель вырос еще на 450 млрд рублей, а за первый квартал – до 1,217 трлн рублей. Это уже привело к тому, что долг населения перед банковской системой достиг 83,9% депозитов, что является рекордом за последние 7 лет.
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