Россияне спешно забирают деньги из банков

Неудержимый рост цен и кредитно-ипотечный бум на фоне снижения доходов – далеко не все экономические парадоксы, с которыми россиянам пришлось столкнуться в последние недели и месяцы

Судя по последним данным ЦБ, они, вдобавок ко всему еще и окончательно разочаровались в банковской системе, бросившись, в массовом порядке опустошать свои депозиты.

Исход

Согласно информационно-аналитическому материалу Банка России, по итогам первого квартала этого года, объем средств физических лиц на банковских депозитах сократился на 697 млрд рублей

В январе-марте отток средств с вкладов россиян составил 559 млрд рублей, к которому за этот же период добавилось и сокращение на 138 млрд рублей текущих и накопительных.

В итоге, можно сказать, что в первом квартале из банковской системы в среднем ежедневно утекало 7,7 млрд рублей, принадлежащих физическим лицам.

Непосредственно в марте россияне закрыли вклады на 231 млрд рублей. Приток средств физлиц на банковские депозиты сегодня практически отсутствует, что делает потери банков еще более внушительными.

В чем причины?

Основной причиной массового исхода вкладчиков из банка является снижение доходности депозитов. Так, в середине апреля средняя доходность вкладов в топ-10 российских банков составляла 4,72%, при официальной инфляции в 5,8%. При этом, большая часть крупных банков платит своим клиентам и того меньше – порядка 3%.

Впрочем, по мнению экспертов, у бегства вкладчиков из банков есть и другие причины. Так, по мнению руководителя аналитического департамента AMarkets Артема Деева, кому-то из клиентов необходимы средства на приобретение дорогостоящих товаров, а кто-то решил воспользоваться ситуацией низких ставок по ипотеке и вложиться в приобретение жилья.

Хотя, главной причиной оттока, по мнению Деева, являются конечно же низкие проценты.

"Рублевые накопления при средней ставке по вкладу 6,5-7% и инфляции 5,7-5,8% не имеют смысла, так как не дают пассивного дохода, – сказал он "Утру.ру". – В результате многие россияне решают инвестировать на фондовом рынке, приобретая акции компаний и облигации, а также вкладываясь в другие биржевые инструменты. Не зря с начала прошлого года число частных инвесторов на МосБирже выросло в несколько раз – в январе 2020 года их было 3 млн человек, сейчас – уже более 10 млн".

По мнению аналитика УК Альфа-Капитал Дениса Бадьянова, одной из причин вывода средств с депозитов, является рост потребления со стороны россиян.

"Это нормальная тенденция, экономика восстанавливается, появилась возможность отправиться в путешествия по стране, провести отпуск, заняться ремонтом или благоустройством жилья, отправить детей в детские лагери, а также провести работы на даче или подсобном хозяйстве, чтобы к осени получить запас овощей и фруктов, – пояснил он "Утру.ру". – Также россияне стали возвращаться к привычным тратам и позволять себе делать больше покупок, чем в 2020 году. Рост потребительского спроса в свою очередь поддерживает ВВП страны".

Есть ли угроза?

Подобный вопрос звучит не праздно, так как отток средств с клиентских депозитов может оказаться проблемой для всей банковской системы. Хотя, эксперты, в данной ситуации не склонны драматизировать события.

"У банков накоплен большой запас ликвидности, поэтому угрозы для их финансового состояния сейчас нет, – говорит Денис Бадьянов. – Более того – ее практически не было и в момент кризиса, так как даже в 2020 году, который был сложным для экономики, не произошло массового закрытия банков. За их состоянием и запасами средств внимательно следят специалисты Центробанка, которые в случае проблем – принимают решение Согласен с ним и Артем Деев. По его мнению, для банковской системы текущая ситуация не представляет угроз, так как финансовая система страны обеспечена ликвидностью (деньгами) для выдачи гражданам кредитов, выплаты процентов и т.д.

"Россиянам, имеющим накопления, можно посоветовать воспользоваться ситуацией и решить квартирный вопрос или поменять автомобиль (поскольку цены на авто будут расти), – говорит Деев. – Возможно, вложить средства в бизнес или заняться инвестициями на фондовом и валютном рынках".

Кредиты против депозитов

И все же, происходящее в банковской системе страны отнюдь не безоблачно. Дело в том, что де-факто не принося в систему новых денег, население продолжает активно набирать кредиты. Так, в марте кредитный портфель вырос еще на 450 млрд рублей, а за первый квартал – до 1,217 трлн рублей. Это уже привело к тому, что долг населения перед банковской системой достиг 83,9% депозитов, что является рекордом за последние 7 лет.