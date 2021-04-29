Рубль заметно укрепился по отношению к евро

Американский доллар тоже ощутимо подешевел

Многие россияне с тревогой следят за скачками курсов валют на бирже. Сегодня российский рубль продемонстрировал позитивные тенденции.

Так, по данным Мосбиржи, 29 апреля евро падал ниже 90 рублей за условную единицу. Европейскую валюту торговали на 21 копейку дешевле – по 89,98 рубля.

Американские деньги, в свою очередь, подешевели на 14 копеек – до 74,27 рубля за доллар.

Напомним, курс деревянного чутко реагирует на происходящее в мировом пространстве. Так, после слов главы Минобороны Сергея Шойгу о возвращении всех военных подразделений в места постоянной дислокации рубль также заметно укрепился.

Ольга ФЕДОРОВА

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Заметно укрепился, это 110 копеек? При курсе 91руб за евро? Ну охренеть!
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