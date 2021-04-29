Возвращение Москвы на рынок облигаций оказалось успешным

Спрос на трехлетние долговые бумаги превысил предложение

Инвесторы живо отреагировали на выпуск столичных облигаций. Было подано 94 заявки на покупку общим объемом 79,3 млрд рублей, то есть спрос превысил предложение почти в 2,5 раза, рассказал глава Москвы Сергей Собянин.



"Средства от размещения облигаций пойдут на финансирование важнейших инфраструктурных проектов столицы", – подчеркнул мэр.

Срок обращения выпущенных бумаг – три года. Доходность по итогам аукциона составила 6,73%. Как отметил заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов вопросам экономической политики, это ниже уровня удорожания масштабных проектов развития. Соответственно, такое заимствование средств для вложений в крупные городские проекты выгодно Москве.

Инвесторам такие бумаги тоже интересны, поскольку столица – надежный партнер с хорошим кредитным рейтингом, пояснил экономист Василий Аникин из Института социальной политики ВШЭ.

"Вероятность дефолта по таким облигациям столь же низкая, как по облигациям федерального займа",

– считает эксперт. К тому же на рынке сейчас не так много вариантов, где в период кризиса инвесторы могут "передержать" деньги в течение сравнительно небольшого периода времени. Скажем, банки предлагают гораздо меньшую доходность и меньшую гибкость по условиям. Облигации же можно приобрести на любой объем средств, а если они вырастут в цене – еще и выгодно продать, сохранив при этом накопленный доход, рассказал Аникин.

Первый за 8 лет выпуск трехлетних московских бондов разобрали банки, негосударственные пенсионные фонды, страховые компании, россияне и даже нерезиденты, которые верят в экономический потенциал столицы РФ. Взамен они получили стабильный доход без головной боли от мыслей "а что будет, если…". Москва, в свою очередь, получила возможность в полном объеме выполнять социальные обязательства, не отказываясь при этом от долгосрочных проектов.

"Все, кто ждал станцию метро у своего дома, могут не переживать",

– говорит экономист Дмитрий Лекух. По его мнению, решение столичных властей выйти сейчас на рынок облигаций было правильным и своевременным. Ведь период рекордно низких ставок не будет длиться вечно. Столичным же властям удалось занять деньги по низкой цене, чтобы вложить их в развитие города.

"Это, равно как стимулирование экономического роста госзаказом и наглядная демонстрация уверенности городских властей в стабильности ситуации, безусловно, делает такое решение достаточно привлекательным",

– комментирует специалист. По его оценке, власти Москвы решились на беспрецедентный шаг, приняв за счет обращения к заимствованиям "честолюбивый бюджет развития", несмотря на удар пандемии по экономике. Теперь столичный опыт может быть взять на вооружение другими российскими регионами.

Вообще, высокие кредитные рейтинги не берутся из воздуха, на них нужно долго и планомерно работать.



"Это зависит от грамотной управленческой деятельности менеджеров высшего звена. Стратегия, бизнес-планы, инвестиции выстраиваются как в крупном бизнесе. Москва стала зарабатывать",

– высказала свое мнение "Дням.ру" член Высшего совета Общероссийского движения "Сильная Россия" Наталья Оганова. В частности, она видит долю успеха размещения нынешних бондов в том, что в Москве последовательно реализуется государственно-частное партнерство. Это дало возможность привлекать частные инвестиции для исполнения заявленных проектов.

Первый транш трехлетних облигаций – только начало масштабного выхода Москвы на рынок после длительного перерыва. На середину мая запланирован первый аукцион по размещению пятилетних облигаций с общим объемом 70 млрд рублей. А в конце мая будут представлены так называемые "зеленые облигации".

Решение начать торги ценными бумагами экологической направленности ранее утвердил президиум столичного правительства во главе с мэром Сергеем Собяниным. Вырученные средства будут направлены на развитие инфраструктуры по переработке мусора, на повышение энергоэффективности, на инновационные исследования в области сохранения окружающей среды от вредных воздействий.

В частности, на "зеленые" деньги будут закуплены электробусы, площадку по сбору которых на днях открыли в Сокольниках, на строительство новых станций метро. С увеличением использования такого транспорта заметно сократится объем вредных выбросов, следовательно экологическая обстановка в городе улучшится, отметил Дмитрий Лекух.

Объем выпуска "зеленых" бондов также составит 70 млрд рублей. Каждая облигация будет иметь номинал в одну тысячу рублей. Срок обращений – с 27 мая текущего года по 17 мая 2028-го – 2548 дней.

Ранее стало известно, что объем инвестиций в московскую экономику превысил показатели докризисного периода. Активно развивается строительство, в частности, бывшие промзоны реконструируются в настоящие "индустриальные кварталы". Большое внимание уделяется сфере здравоохранения. Например, к 2024 году в Москве построят шесть скоропомощных корпусов, за счет чего экстренным пациентам столичные врачи смогут помогать еще быстрее и эффективнее.