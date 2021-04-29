Путин раскритиковал противников "Северного потока - 2" за некомпетентность

Путин раскритиковал противников "Северного потока - 2" за некомпетентность
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Некоторые политические элиты полагают, что электричество берется из розетки, заявил президент

Все политические спекуляции вокруг строительства "Северного потока – 2" вызваны попыткой использования методов нечестной конкуренции на энергорынке ЕС. Соответствующее заявление сделал сегодня, 29 апреля, президент России Владимир Путин, выступая на встрече с представителями французского бизнеса.

Глава РФ напомнил, что проект подвергается разного рода спекуляциям политического характера. Главных лиц, устраивающих диверсии в отношении "Северного потока – 2", совершенно не интересует, что трубопровод имеет лишь экономическое значение и никаким образом не связан с геополитики современности.

Российский лидер также отметил, что противники укладки газовой магистрали полагают, что электроэнергия берется прямиком из розетки. Каким образом она там оказывается, никого не волнует. 

Президент вспомнил о сатирической повести "Как мужик двух генералов накормил и что из этого вышло", написанной русским классиком Михаилом Салтыковым-Щедриным. Глава РФ провел аналогию между "Северным потоком – 2" и событиями из литературного произведения.

"Генерал попал в лес и все отсылал денщика за булочками. Думал, что они на деревьях растут. По-моему, некоторые тоже считают, что электричество можно взять из розетки", – высказался президент.

Путин также выразил надежду на то, что в скором времени участники проекта смогут преодолеть все сложности и препятствия вокруг строительства газовой магистрали.

Ранее глава правительства федеральной земли Саксония Михаэль Кремчер заявил, что газопровод введут в эксплуатацию сразу после окончания строительства. Премьер объяснил, что Германия нуждается в дополнительных энергоресурсах.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

Шаман
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Компетентно: надо было строить завод по сжижению газа и спокойно возить газ танкерами - куда хочешь, а не трубы тянуть не имея своего трубо-укладчика! Танкеры можно в любой момент перенаправить, а простой труб - это убытки!
Вот сменится настроение в Германии и чего? Это я еще молчу о возможных диверсиях на трубопроводе.
гость
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Продам бродячего бандера члено¢о¢а N220009, глотает литрами, недостаток ¢рется постоянно при крике воздух. Цена 2 тачки навоза. Торг уместен.
Гость218030
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а путин безусловно очень компетентен. только не в газопроводах а в разводе своих ОПГ.
ФСБ, МВД, Росгвардия - каждая хочет крышевать лакомый кусочек.
20 лет сохранять страну от глобальных криминальных войн тоже надо уметь.
Гость220009
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Дворник Тихон
Не твоё свино-хохлячье дело!
Ник ти вибрал по делу!!! Ти спросил мат твое кто твои отец?
Дворник Тихон
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Гость220009
А откуда берутся такие <цензура> как путлер ???
Не твоё свино-хохлячье дело!
Гость220009
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А откуда берутся такие <цензура> как путлер ???
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