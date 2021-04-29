Некоторые политические элиты полагают, что электричество берется из розетки, заявил президент

Все политические спекуляции вокруг строительства "Северного потока – 2" вызваны попыткой использования методов нечестной конкуренции на энергорынке ЕС. Соответствующее заявление сделал сегодня, 29 апреля, президент России Владимир Путин, выступая на встрече с представителями французского бизнеса.

Глава РФ напомнил, что проект подвергается разного рода спекуляциям политического характера. Главных лиц, устраивающих диверсии в отношении "Северного потока – 2", совершенно не интересует, что трубопровод имеет лишь экономическое значение и никаким образом не связан с геополитики современности.

Российский лидер также отметил, что противники укладки газовой магистрали полагают, что электроэнергия берется прямиком из розетки. Каким образом она там оказывается, никого не волнует.

Президент вспомнил о сатирической повести "Как мужик двух генералов накормил и что из этого вышло", написанной русским классиком Михаилом Салтыковым-Щедриным. Глава РФ провел аналогию между "Северным потоком – 2" и событиями из литературного произведения.

"Генерал попал в лес и все отсылал денщика за булочками. Думал, что они на деревьях растут. По-моему, некоторые тоже считают, что электричество можно взять из розетки", – высказался президент.

Путин также выразил надежду на то, что в скором времени участники проекта смогут преодолеть все сложности и препятствия вокруг строительства газовой магистрали.

Ранее глава правительства федеральной земли Саксония Михаэль Кремчер заявил, что газопровод введут в эксплуатацию сразу после окончания строительства. Премьер объяснил, что Германия нуждается в дополнительных энергоресурсах.