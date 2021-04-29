Доходы "Газпрома" в 2020 году сократились почти в девять раз
В 2020 году "Газпром" заработал 135,3 млрд руб. чистой прибыли, относящейся к акционерам отечественного монополиста. Это почти в девять раз ниже показателя 2019-го (1,2 трлн руб.), следует из отчета компании по МСФО (международные стандарты финансовой отчетности).
"Основным фактором, оказавшим влияние на финансовый результат, стал рост курсов доллара США и евро по отношению к российскому рублю на 19% и 31% соответственно. Это привело к формированию убытка по курсовым разницам по финансовым операциям", – говорится в документе "Газпрома".
Также на падение прибыли значительное влияние оказало снижение цен на газ и нефть. Так, для дальнего зарубежья она упала на треть (с $210,6 за тысячу
кубометров до $148). Объем продаж сократился с 232,4 до 219
млрд куб.
Выручка "Газпрома" за прошлый год упала на 17,4% – до 6,32 трлн рублей. Прибыль, относящаяся к неконтролирующей доле участия, снизилась в 2,5 раза – до 27 млрд руб. Капитальные затраты рухнули на 14%, до 1,52 млрд руб.
Чистая выручка от продажи газа в Европу и другие страны сократилась на 27% (до 1,8 трлн руб).
В 2020 г. "Газпром" снизил вознаграждение правлению и совету директоров на 4,8% по сравнению с 2019-ым (до 3,026 млрд руб).
Напомним, в конце марта монополист уже сообщал, что впервые за 20 лет в прошлом году понес колоссальные убытки – сумма потерь компании составила 706,9 млрд рублей.
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