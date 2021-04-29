Еркин Татишев рассказал о развитии сельского хозяйства и земельной реформе в Казахстане

Kusto Group вложила в казахстанские сельскохозяйственные предприятия большие инвестиции

В конце апреля Комиссия по земельной реформе продлила на 5 лет мораторий на передачу земли в собственность. Казахстан по-прежнему остается страной, где максимальный срок аренды участка составляет 49 лет, а стать собственником угодий невозможно. Среди общественности разгорелись споры, начались активные дебаты. Свое мнение по данному вопросу высказал и глава совета директоров международной группы компаний Kusto Group Еркин Татишев.

Подразделения его корпорации вот уже несколько лет активно строят современную, инновационную сельскохозяйственную инфраструктуру, которая должна в корне поменять аграрный сектор в Казахстане.

"…к земле у меня философский подход: я вообще считаю, что нельзя иметь право собственности на что-то, что ты не создал" – рассказал в интервью предприниматель, сославшись на свой опыт в добыче полезных ископаемых.

По его мнению, за 20-25 лет компания может создать эффективный бизнес, получить прибыль и, в случае желания и достижения результатов, продлить лицензию. Этого срока более чем достаточно и для сельскохозяйственных предприятий.

"Что касается срока аренды, то я считаю, от 20 лет – это хороший срок. Это срок, за который инвестор может и восстановить землю, и построить хороший бизнес. Что касается верхнего предела срока аренды, то если земля очень тяжелая и требует большего периода на восстановление, тогда и срок должен быть больше. Но 49 лет для меня звучит как слишком долгий срок. Поэтому, я думаю, что более правильная цифра – это 20-25 лет" – говорит Еркин Татишев.

Впрочем, важно отметить – бизнесмен предлагает дифференцированный подход к землепользованию в Казахстане. Срок и условия аренды могут и должны зависеть от качества земли, содержания в ней полезных веществ, сроков восстановления и множества иных параметров. Для этого следует создать систему мониторинга ресурсов, эффективную схему передачи в аренду земли.

К примеру, Kusto Group работает на Украине, где арендует землю у пайщиков. Благодаря гибкому подходу, компания Kusto Agro смогла создать высокомеханизированное производство зерновых культур, дать рабочие места и качественную, экологически чистую продукцию. Налоговые отчисления в региональный и федеральный бюджет составляют значительные суммы. Причем, на Украине доля сельского хозяйства в ВВП составляет 20%. По мнению Еркина Татишева, в Казахстане можно поднять аналогичный показатель с 5% до 50%. Он, во всяком случае, делает все возможное для этого.

Kusto Group вложила в казахстанские сельскохозяйственные предприятия большие инвестиции, создав предприятие практически полного цикла. Это лаборатория по селекции семян Kazseed, производство мраморной говядины Kazbeef, восстановленный кожевенный завод в Семее и другие проекты. Более того, Kusto Group пригласила в страну специалистов Valmont, которые уже в текущем сельскохозяйственном сезоне готовы снабжать производства современными ирригационными системами, и Tyson Foods, которые построят современный мясокомбинат. Иностранные специалисты принесли с собой не только деньги, но знания – а этот ресурс навсегда останется с теми, кто готов им воспользоваться.

Работа Kusto Group ведется с прицелом на длительный срок и долгую окупаемость. Вложения группы компаний создают инфраструктуру, которая будет служить последующим поколениям, раскрывая потенциал одной из самых больших по площади стран в мире.

"И мы должны давать шанс будущим поколениям. Чтобы прошло 20 или 50 лет, родились в Казахстане новые ребята и девчонки. И если они захотят заняться бизнесом на земле, у них должна быть такая возможность. Тем более у нас, в Казахстане, – стране, занимающей девятое место в мире по размеру. У всех поколений должна быть возможность работать на земле, если у тебя правильные намерения. Если пришел туда с моралью – эта возможность у тебя должна быть",

– заявил Еркин Татишев, затем указав на традиционное отношение казахов к земле, как к своей матери. Именно бережное, тщательное развитие всего аграрного комплекса дает прочную основу для благополучия страны, её безопасности и процветания.