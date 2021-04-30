Россия сумеет найти обходные пути и минимизирует последствия экономической агрессии

Решится ли объединенный Запад отключить нашу страну от глобальной системы платежей SWIFT, пока непонятно, но от "зарубежных партнеров" можно ждать, чего угодно. Впрочем, даже такие откровенно агрессивные действия не приведут к полному обрушению нашей экономики. У России есть несколько вариантов, как обойти подобные решения. Международная торговля не остановится, просто нашей стране придется изменить способы совершения транзакций.



В первую очередь, не стоит забывать, что у нас есть своя платежная система СПРФ. К ней уже подключились несколько десятков иностранных кредитных организаций. Речь, в частности, идет о банках из Китая, Турции, Франции, Швеции и Японии. Однако их доля пока ничтожно мала – к SWIFT подключены 11 тысяч кредитных организаций по всему миру. Так что, возможно, российским бизнесменам придется использовать банки-пустышки, которые будут выполнять роль посредников между нашими организациями и зарубежными партнерами.

Во-вторых, мы можем воспользоваться альтернативами других государств, например, Китая. При отключении от глобальной системы наша страна сможет присоединиться к национальным проектам различных государств.

В-третьих, в России идет активная работа над цифровым рублем. Впрочем, этот платежный инструмент также может подпасть под санкции и вряд ли серьезно изменит ситуацию. Однако данный вариант тоже нельзя сбрасывать со счетов, отмечает издание "Взгляд".

Четвертый способ – использовать для расчетов с зарубежными партнерами криптовалюту. Данный платежный инструмент имеет наднациональный характер, хотя и вызывает некоторые опасения по поводу своей надежности.

И, наконец, пятый вариант. Россия может перейти на натуральный обмен. Так уже поступал отключенный от глобальной системы Иран. Несколько лет назад он обменял нефтепродукты на различные товары из России.