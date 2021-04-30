Как обойти отключение от SWIFT: пять способов на случай радикальных действий Запада

Как обойти отключение от SWIFT: пять способов на случай радикальных действий Запада
Фото: Nicolas Landemard/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Россия сумеет найти обходные пути и минимизирует последствия экономической агрессии

Решится ли объединенный Запад отключить нашу страну от глобальной системы платежей SWIFT, пока непонятно, но от "зарубежных партнеров" можно ждать, чего угодно. Впрочем, даже такие откровенно агрессивные действия не приведут к полному обрушению нашей экономики. У России есть несколько вариантов, как обойти подобные решения. Международная торговля не остановится, просто нашей стране придется изменить способы совершения транзакций.

В первую очередь, не стоит забывать, что у нас есть своя платежная система СПРФ. К ней уже подключились несколько десятков иностранных кредитных организаций. Речь, в частности, идет о банках из Китая, Турции, Франции, Швеции и Японии. Однако их доля пока ничтожно мала – к SWIFT подключены 11 тысяч кредитных организаций по всему миру. Так что, возможно, российским бизнесменам придется использовать банки-пустышки, которые будут выполнять роль посредников между нашими организациями и зарубежными партнерами.

Во-вторых, мы можем воспользоваться альтернативами других государств, например, Китая. При отключении от глобальной системы наша страна сможет присоединиться к национальным проектам различных государств.

В-третьих, в России идет активная работа над цифровым рублем. Впрочем, этот платежный инструмент также может подпасть под санкции и вряд ли серьезно изменит ситуацию. Однако данный вариант тоже нельзя сбрасывать со счетов, отмечает издание "Взгляд".

Четвертый способ – использовать для расчетов с зарубежными партнерами криптовалюту. Данный платежный инструмент имеет наднациональный характер, хотя и вызывает некоторые опасения по поводу своей надежности.

И, наконец, пятый вариант. Россия может перейти на натуральный обмен. Так уже поступал отключенный от глобальной системы Иран. Несколько лет назад он обменял нефтепродукты на различные товары из России.

Ольга ФЕДОРОВА

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Гость211668
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Grumbler
Вот до чего довел страну этот фигляр Пеже! (с) Кин-дза-да. Россия, благодаря "мудрому" руководству разосралась почти со всеми странами. Только полный идиот при этом может думать, что все вокруг плохие, а мы - белые и пушистые.
Ответь на вопрос. Что мы такого плохого сделали миру, что он так реагирует? Именно миру. Не берём в расчёт хохлов, к которым по <цензура> у западного мира должно быть значительно больше претензий за их нациков и нарушение прав человека.
Гость211668
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Grumbler
Вот до чего довел страну этот фигляр Пеже! (с) Кин-дза-да. Россия, благодаря "мудрому" руководству разосралась почти со всеми странами. Только полный идиот при этом может думать, что все вокруг плохие, а мы - белые и пушистые.
Дебил. Не путай понятия. У западного мира есть чёткая цель в контексте России и какое место она должна занимать в этом мире. Причём очень неприглядное. Поэтому любые попытки подняться и развиваться будет преследоваться западом любыми способами. Вопрос не в ВВП, а в западе с его колониальными замашками. Учи мат часть.
Grumbler
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Вот до чего довел страну этот фигляр Пеже! (с) Кин-дза-да. Россия, благодаря "мудрому" руководству разосралась почти со всеми странами. Только полный идиот при этом может думать, что все вокруг плохие, а мы - белые и пушистые.
Гость220009
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Будете минят товари бартером, до чего докатилис !!!
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