В Киеве признали, что весь мир боится подобного сценария, поскольку он ударит бумерангом по Западу

В случае отключения России от международной межбанковской системы SWIFT, в стране начнется масштабный экономический кризис. Об этом заявил бывший замглавы правления Нацбанка Украины, экономист Александр Савченко в комментарии местному изданию "Гордон".

Он убежден, что крупнейший экономический кризис в нашей стране наступит в связи с запретом на экспорт нефти и газа из России. Данные ограничения будут наложены автоматически после отключения от SWIFT, считает эксперт.

"Половину бюджета РФ формируют нефть и газ. Россия потеряет 5-10% ВВП – это будет самый сильный удар по экономике", – предсказал пан Савченко.

По прогнозу украинца, закрытие банковской системы для РФ вызовет дефолт в стране, так как другие государства посчитают Россию ненадежным партнером и откажутся с ней сотрудничать. А на замену SWIFT может уйти несколько месяцев, пояснил экономист.

При этом он отметил, что такой шаг в отношении Москвы вызовет и мировой кризис, а на рынке Европы установится неопределенность. Коллективный Запад на отсоединение РФ от SWIFT решится в крайнем случае, поэтому "все на самом деле и думать боятся" про такой сценарий, резюмировал пан Савченко.

Он не попытался развить далее свою мысль, что станет с самой Украиной, из-за которой, собственно, и хотят в Европе таким образом наказать Россию. Например, каким образом будут осуществляться отплаты транзита российского газа через украинскую советскую трубу. Впрочем, по прожектам инициаторов Старого света, если Москва "атакует" Киев, будут запрещены поставки всего российского топлива в Европу.

Напомним, накануне члены Европарламента приняли резолюцию по России в случае "вторжения на Украину". Она предписывает блокировку SWIFT, "Северного потока-2", высылку дипломатов РФ, лишение "Росатома" всех проектов в Европе, бойкот российских энергоресурсов.

