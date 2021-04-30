На Украине предсказали катастрофу России из-за отключения от SWIFT

На Украине предсказали катастрофу России из-за отключения от SWIFT
Фото: Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
В Киеве признали, что весь мир боится подобного сценария, поскольку он ударит бумерангом по Западу

В случае отключения России от международной межбанковской системы SWIFT, в стране начнется масштабный экономический кризис. Об этом заявил бывший замглавы правления Нацбанка Украины, экономист Александр Савченко в комментарии местному изданию "Гордон".

Он убежден, что крупнейший экономический кризис в нашей стране наступит в связи с запретом на экспорт нефти и газа из России. Данные ограничения будут наложены автоматически после отключения от SWIFT, считает эксперт.

"Половину бюджета РФ формируют нефть и газ. Россия потеряет 5-10% ВВП – это будет самый сильный удар по экономике", – предсказал пан Савченко.

По прогнозу украинца, закрытие банковской системы для РФ вызовет дефолт в стране, так как другие государства посчитают Россию ненадежным партнером и откажутся с ней сотрудничать. А на замену SWIFT может уйти несколько месяцев, пояснил экономист.

При этом он отметил, что такой шаг в отношении Москвы вызовет и мировой кризис, а на рынке Европы установится неопределенность. Коллективный Запад на отсоединение РФ от SWIFT решится в крайнем случае, поэтому "все на самом деле и думать боятся" про такой сценарий, резюмировал пан Савченко.

Он не попытался развить далее свою мысль, что станет с самой Украиной, из-за которой, собственно, и хотят в Европе таким образом наказать Россию. Например, каким образом будут осуществляться отплаты транзита российского газа через украинскую советскую трубу. Впрочем, по прожектам инициаторов Старого света, если Москва "атакует" Киев, будут запрещены поставки всего российского топлива в Европу.

Напомним, накануне члены Европарламента приняли резолюцию по России в случае "вторжения на Украину". Она предписывает блокировку SWIFT, "Северного потока-2", высылку дипломатов РФ, лишение "Росатома" всех проектов в Европе, бойкот российских энергоресурсов.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Гость221536
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уже давно все озвучено если только отключат SWIFT6 то автоматически закроется транссибирский воздушный коридор для авиакомпаний европы и америки , так , что в азию полетят на три часа больше, думаю за кострюлеголовых не вывезут
Гость221357
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это предположение, не более... но Вы своих людей подставляете.... - можно итак подумать
Гость221357
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война в последнем случае - помагает... шлёпнули - он готов к этому.... не такой ли , господин Зеленский, у Вас заработок?
Гость221357
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но и лишние органы в мире требуются.... реально... что с дурачов, кроме этого возмёшь.... дон арская ферма проституток и , и челов - на "органы"
Гость221357
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звучит жесьтоко, но они сами выбрали путь
Гость221357
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их долг уже настолько велик, разбирай хоть каждого на "запчасти".... пусть кричат - "Слава Украине".... посмотрим - сколько будут кричать
Гость217275
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Майдаунам и так баксы с Запада, самолетом доставляли. Долгов-не меряно, "swift" вам УЖЕ НЕ НУЖЕН (тугриков нема). Ну а РФ будет ВОЗИТЬ, туда - сюда.
Гость221357
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а Вы прыгайте дальше.... Ваших же девчёнок будут...... ...................9 дальще цензура меня срежет)....
Гость221357
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Украинцы, в основной массе - вы нормальный народ... , а вот у власти у Вас - явно дурачки.... что ж - посмотрим- кто вымнет раньше.... как говорил мне друг с Германии, у нас ценятся проститутки с Украины....... готовитесь к этому
Гость221357
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никто никому ничего бесплатно не даст... плата за газ взлетит раза в полтора, и кому Вы .... нужны будите?
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