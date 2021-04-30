Изменения коснутся даже базового продовольствия, считает эксперт

Резкое повышение доллара и девальвация российской валюты приведет к подорожанию потребительской корзины. В таком случае очередной рост цен на импорт станет неизбежным явлением, заявил экономист Артем Голубев.

По словам эксперта, обесценивание национальной валюты РФ станет причиной подорожания иностранных товаров и услуг, а также российской продукции, которая выпускается на основе заграничных комплектующих.

Так, Голубев заявил, что в ближайшее время в российских магазинах покупатели могут столкнуться с подорожанием фруктов и овощей. Поднимут цены и центры электроники, а также автосалонов. При этом реальные доходы населения прекратили расти еще шесть лет назад. Основной заработок россиян уходит на еду – на продукты питания среднестатистический житель РФ тратит примерно 60-65 % от зарплаты.

Специалист также заявил в интервью РИА ФАН, что для усиления инфляции должны сложиться сразу несколько факторов: ужесточение санкций со стороны Запада, падение цен на нефть и иное российское сырье, а также частичный или полный запрет на приобретение у РФ энергоресурсов. В таком случае и 100 рублей за доллар не станет пределом.

"К примеру, при наращивании поставок нефти на внешний рынок со стороны Саудовской Аравии и снятии американских санкций на поставку нефти с Ирана. Тем не менее, такой ход событий сейчас выглядит маловероятным", — сообщил Голубев.

Ранее сообщалось, что за первый квартал года отток средств из российских банков составил примерно 7,7 миллиарда рублей ежедневно – спрос на депозиты у населения продолжает падать. В марте 2021 года россияне закрыли вклады общей суммой в 231 миллиард рублей.