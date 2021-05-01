"У всего есть конец": доллару предсказали крах из-за России

"У всего есть конец": доллару предсказали крах из-за России
Фото: pixabay.com
Доля американской валюты в экспорте РФ опустилась ниже 50% - такое произошло впервые

На это обратило внимание болгарское СМИ "Факти". Автор статьи напомнил, что Россия и дальше намерена придерживаться такого же курса и постепенно избавляться от доллара.

В материале отмечается, что снижение доли американской валюты по большей части происходит в торговой сфере. У России лидирует торговля с Китаем, при этом расчеты в основном осуществляются в евро.

Информацию СМИ активно комментируют пользователи Сети. Болгары уверены, что Штаты в скором времени ждет неприятный сюрприз на фоне денежной политики России.

Как отметил один из читателей, "госрезерв США ждет сюрприз", если наша страна не будет "продавать сырье в долларах".

Вашингтон из-за валюты, курс которой может обвалиться, ждет крах, уверен другой комментатор.

"У всего есть конец. Даже у американской империи".

Еще один пользователь выразил надежду, что конец США придет в скором времени. Чтобы президент Штатов Джо Байден увидел своими глазами, как рушится его страна.

Напомним, накануне американская сторона сделала очередной выпад в сторону Москвы – с 12 мая отказалась выдавать неиммиграционные визы в США россиянам. Исключение – дипломатические визиты. Штат посольства в столице РФ существенно сократят – на 75%.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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