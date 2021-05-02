Украина оказалась на пороге энергетического коллапса

Украина оказалась на пороге энергетического коллапса
Фото: Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Жители Незалежной рискуют столкнуться с небывалыми трудностями в новом зимнем сезоне

Грядущей зимой украинцы могут попасть в плачевную ситуацию, оставшись с одной холодной водой и ледяными трубами. Поставщики же газа – без голубого топлива. Об этом Киев предупредил глава "Укртеплокоммунэнерго" Арсентий Блащук.

Согласно соответствующему закону, поставщики голубого топлива и отопления могут покупать газ у "Нафтогаза" по определенному тарифу до конца мая этого года. В конце весны это положение потеряет свою силу. В итоге в стране начнут действовать рыночные правила. При этом отрасль окажется на грани катастрофы. Кризис спровоцирует то, что поставщики, которые итак погрязли в долгах, должны отдавать деньги за голубое топливо заранее. Простые граждане же оплачивают счета за отопление и горячую воду уже после потребления. 

Блащук в разговоре с "Обозревателем" отметил, что сложилась непростая ситуация. У поставщиков нет средств оплачивать газ, и взять их не откуда. Чиновник предупредил, что новый отопительный сезон может не состояться. 

При этом дальнейшая судьба этого вопроса зависит от властей Киева. Минэнерго должно менее чем за 20 дней придумать, как решить эту проблему. Если ведомству не удастся разработать план до конца мая, то облгазам придется перекрыть голубое топливо, а простые украинцы уже в конце весны останутся без горячей воды. 

Координатор жилищно-коммунальных проектов сети "Опора" Татьяна Бойко тоже считает, что, скорее всего, вся Незалежная лишится возможности нормально принимать душ. 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

гость
Пожаловаться Ответить
222444 ты с члена пендосов не сходишь, гомосятина. С 91 года сидишь постоянно. Евровафел :-)
Вячеслав Москва
Пожаловаться Ответить
“…Поэтому моя Украина с ваших новостей не сходит . Видно как мы вам по..…” – да, грустно нам сегодня смотреть на Украину, с которой были в одном государстве и создали из неё ведущую европейскую индустриальную державу. А за 30 лет независимости она превратилась в дурдом. Не даром говорят – свобода рабам даётся в наказание.
Гость222444
Пожаловаться Ответить
гость
222444 Да нам поxyй до вас, е6анутых клоунов, сами сотни не сложите, пендосы с пшеками вас заDрочат до смерти. Как то так. :-)
Поэтому моя Украина с ваших новостей не сходит . Видно как мы вам по ....
гость
Пожаловаться Ответить
222444 Да нам поxyй до вас, е6анутых клоунов, сами сотни не сложите, пендосы с пшеками вас заDрочат до смерти. Как то так. :-)
Гость222374
Пожаловаться Ответить
Гость222444
Украина уже лет шесть для ватников на пороге коллапса . Не дождутся вяликоскрепные, когда же соседняя страна загнется . Светлые мечты у ватников !
да нет, конечно, цветет и пахнет
страна семимильными шагами идет к светлому будущему верной дорогой, постукивая полными ложками по кастрюлям на головах переможников
Вовка Шилов, 0505707696 и 0504230483, убивец хохлоТВАРЕЙ!
Пожаловаться Ответить
Гость222444
Украина уже лет шесть для ватников на пороге коллапса . Не дождутся вяликоскрепные, когда же соседняя страна загнется . Светлые мечты у ватников !
Статья брехня! УкроБАБУИНЫ будут жрать протухший кизяк и ПЕ РД ИЛЬНЫМИ газами согреют всю Дурку-Урину!
Гость222444
Пожаловаться Ответить
Украина уже лет шесть для ватников на пороге коллапса . Не дождутся вяликоскрепные, когда же соседняя страна загнется . Светлые мечты у ватников !
Гость222374
Пожаловаться Ответить
крым наш
и да,весь мир с нами !!!
весь мир :)) хохлатки да свиньи с окрестных хуторов то да
Пипец майданутым и кастрюлеголовым
Пожаловаться Ответить
С чем и поздравляем страну с погонялом УкроХохлоМудоВжопеЯ.
Гость222610
Пожаловаться Ответить
крым наш
и да,весь мир с нами !!!
ну hули опять перемога.
1 2
новости партнеров

Как во времена холодной войны: США и Россия скоро перейдут к выездным визам - эксперт

Новое решение Вашингтона устанавливает барьер для культурных, экономических, студенческих и прочих связей между странами

Изменения с 1 мая: россиян ждут хорошие и плохие новости

Перемены затронут разные сферы жизни

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей