Жители Незалежной рискуют столкнуться с небывалыми трудностями в новом зимнем сезоне

Грядущей зимой украинцы могут попасть в плачевную ситуацию, оставшись с одной холодной водой и ледяными трубами. Поставщики же газа – без голубого топлива. Об этом Киев предупредил глава "Укртеплокоммунэнерго" Арсентий Блащук.

Согласно соответствующему закону, поставщики голубого топлива и отопления могут покупать газ у "Нафтогаза" по определенному тарифу до конца мая этого года. В конце весны это положение потеряет свою силу. В итоге в стране начнут действовать рыночные правила. При этом отрасль окажется на грани катастрофы. Кризис спровоцирует то, что поставщики, которые итак погрязли в долгах, должны отдавать деньги за голубое топливо заранее. Простые граждане же оплачивают счета за отопление и горячую воду уже после потребления.

Блащук в разговоре с "Обозревателем" отметил, что сложилась непростая ситуация. У поставщиков нет средств оплачивать газ, и взять их не откуда. Чиновник предупредил, что новый отопительный сезон может не состояться.

При этом дальнейшая судьба этого вопроса зависит от властей Киева. Минэнерго должно менее чем за 20 дней придумать, как решить эту проблему. Если ведомству не удастся разработать план до конца мая, то облгазам придется перекрыть голубое топливо, а простые украинцы уже в конце весны останутся без горячей воды.

Координатор жилищно-коммунальных проектов сети "Опора" Татьяна Бойко тоже считает, что, скорее всего, вся Незалежная лишится возможности нормально принимать душ.

