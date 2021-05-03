Эксперт пояснил, почему сейчас не лучшее время для покупки американской валюты и когда гражданам могут запретить ей владеть

Эксперт ИК "Универ Капитал" Сергей Дроздов напомнил, что Россия в числе других стран взяла курс на постепенный уход от расчетов в долларах. Однако это не значит, что россияне не могут копить деньги в американской валюте. Но прежде чем вложиться в "зеленые", стоит задуматься о рисках.



Аналитик предупредил, что для доллара опасна политика президента США Джо Байдена по вливанию денег. Риски для курса американской валюты несет и увеличение госдолга, а также растущий дефицит бюджета.

В долгосрочной перспективе не стоит ждать роста курса доллара, уверен эксперт. Американская валюта, напротив, будет слабеть, отметил он в беседе с "Прайм".

Дроздов также рассказал, в каком случае у россиян могут конфисковать счета в долларах или запретить покупать "зеленые". Это может произойти только если случится военный конфликт между Москвой и Вашингтоном. Но если события пойдут по такому сценарию, будет уже не до валют, заключил он. Пока нет оснований этого опасаться.

Ранее в Болгарии предсказали доллару крах из-за России.