В каком случае у россиян могут конфисковать долларовые счета: ответ аналитика

В каком случае у россиян могут конфисковать долларовые счета: ответ аналитика
Фото: pixabay.com
Эксперт пояснил, почему сейчас не лучшее время для покупки американской валюты и когда гражданам могут запретить ей владеть

Эксперт ИК "Универ Капитал" Сергей Дроздов напомнил, что Россия в числе других стран взяла курс на постепенный уход от расчетов в долларах. Однако это не значит, что россияне не могут копить деньги в американской валюте. Но прежде чем вложиться в "зеленые", стоит задуматься о рисках.

Аналитик предупредил, что для доллара опасна политика президента США Джо Байдена по вливанию денег. Риски для курса американской валюты несет и увеличение госдолга, а также растущий дефицит бюджета.

В долгосрочной перспективе не стоит ждать роста курса доллара, уверен эксперт. Американская валюта, напротив, будет слабеть, отметил он в беседе с "Прайм".

Дроздов также рассказал, в каком случае у россиян могут конфисковать счета в долларах или запретить покупать "зеленые". Это может произойти только если случится военный конфликт между Москвой и Вашингтоном. Но если события пойдут по такому сценарию, будет уже не до валют, заключил он. Пока нет оснований этого опасаться.

Ранее в Болгарии предсказали доллару крах из-за России.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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Гость213142
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Гость213324
В других странах например в Германии ваш счёт в евро, если резидент США или гражданин Америки, то вам откроют долларовый счет.А Россия страна чудес, не зря было написано Умом Россию не понять. В стране где денежная еденица вы получаете в долларах, имете счета в долларах вместо своих денег пользуетесь деньгами другой страны.Отсюда вывод: Россия филиал США и она должна подчиняться её законам. не хочет -получит санкции.Бред? нет. Но если так уж народ хочет зависеть от доллара, то проще подписать петициюи стать одним из их штатов.
Да это уже было , индейцы Америки подписали договор и их загнали в резервации. Договор это одно , а его собление это совершенно другое. Выполнять договор будут только если вас боятся, если же нет .То скажут , что договор устарел и не имеет ни какой силы . По этому США из него выходят в одностороннем порядке. А на все другие вопросы , ответ только один : "Ничего личного это просто бизнес."
Гость216549
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НИКОГДА!
Гость213324
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Гость222211
Степень дебилизма некоторых экспертов поражает. По официальным данным 85% мировых взаиморасчетов в торговле осуществляется в долларах США. SWIFT - это тоже США. Самая мощная экономика в мире- это тоже США. Именно по этой причине российские олигархи имеют счета в американских банках и офшорах, а не в российских и не в деревянных рублях.
на словах типа да, но это не так, ведь в Америке ничего не осталось, всё в Китае, абсолютно, чипы, запчасти, компьютеры, автомобили, одежда, обувь,всё там производят, смех да, но даже сталь длянового авианосца будет поставлять Китай.
В Росии то же самое, ну сталь моет быть, агвозди и отверки китайские, мы покупаем японский Никон или Сони, но это сделано в Китае.
Встал в Суэцком канале контейнеровоз, .. трагедия, нет товаров, всё подорожало, всё из Китая встало, а своего нет ни у кого.
И где Америка????
Гость213324
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В других странах например в Германии ваш счёт в евро, если резидент США или гражданин Америки, то вам откроют долларовый счет.А Россия страна чудес, не зря было написано Умом Россию не понять. В стране где денежная еденица вы получаете в долларах, имете счета в долларах вместо своих денег пользуетесь деньгами другой страны.Отсюда вывод: Россия филиал США и она должна подчиняться её законам. не хочет -получит санкции.Бред? нет. Но если так уж народ хочет зависеть от доллара, то проще подписать петициюи стать одним из их штатов.
Гость222213
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Алеха
Вот что-что, основную массу населения России вообще долларовые счета не интересны, потому что их нет. Это чубйасо-подобные пусть голову ломают - куда их вложить
Основная масса населения в России бедная, не то, что долларов нет, люди живут от аванса до зарплаты. А заголовки на многих сайтах всегда дауновские, на них не надо обращать внимание. Конфисковать то, чего нет. У богатых деньги в заграничных банках.
Алеха
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Вот что-что, основную массу населения России вообще долларовые счета не интересны, потому что их нет. Это чубйасо-подобные пусть голову ломают - куда их вложить
Гость222444
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Гость222211
Степень дебилизма некоторых экспертов поражает. По официальным данным 85% мировых взаиморасчетов в торговле осуществляется в долларах США. SWIFT - это тоже США. Самая мощная экономика в мире- это тоже США. Именно по этой причине российские олигархи имеют счета в американских банках и офшорах, а не в российских и не в деревянных рублях.
Ну это олигархи ! А для рос быдла доллары нехорошие . Вот рубли это для них !
Иванушка
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Если ругают доллар значит: апять наши РАШИ упа-РАШИ (<цензура>)
Гость222211
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Степень дебилизма некоторых экспертов поражает. По официальным данным 85% мировых взаиморасчетов в торговле осуществляется в долларах США. SWIFT - это тоже США. Самая мощная экономика в мире- это тоже США. Именно по этой причине российские олигархи имеют счета в американских банках и офшорах, а не в российских и не в деревянных рублях.
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