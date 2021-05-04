Озвучен срок возобновления строительства "Северного потока - 2"

Работы были приостановлены после нового иска от экологов

После подачи нового иска немецкими экологами действие разрешения Федерального морского и гидрографического агентства на строительство "Северного потока – 2" временно приостановилось. Когда работы могут возобновить рассказали в пресс-службе регулятора BSH. 

По их словам, строительство снова начнется в мае. Как пишет РИА "Новости", еще в 2018 году Nord Stream 2 выдали постоянное разрешение на прокладку труб с конца мая по сентябрь. 

Ранее экологическая организация Nabu оспорила разрешение, согласно которому BSN одобрило укладку труб в исключительной экономической зоне Германии в Батлийском море на участке в 16,5 километров. Экологи заявили, что "Северный поток – 2" разрушает среду обитания на морском дне, выразив сомнение в необходимости проекта для страны. 

Роман ИГНАТОВ

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Северный поток будет по-любому достроен.зря идиоты напрягаются.
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