Работы были приостановлены после нового иска от экологов

После подачи нового иска немецкими экологами действие разрешения Федерального морского и гидрографического агентства на строительство "Северного потока – 2" временно приостановилось. Когда работы могут возобновить рассказали в пресс-службе регулятора BSH.

По их словам, строительство снова начнется в мае. Как пишет РИА "Новости", еще в 2018 году Nord Stream 2 выдали постоянное разрешение на прокладку труб с конца мая по сентябрь.

Ранее экологическая организация Nabu оспорила разрешение, согласно которому BSN одобрило укладку труб в исключительной экономической зоне Германии в Батлийском море на участке в 16,5 километров. Экологи заявили, что "Северный поток – 2" разрушает среду обитания на морском дне, выразив сомнение в необходимости проекта для страны.