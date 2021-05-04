Противникам укладки магистрали придется сильно попотеть, считает специалист

Строительство "Северного потока – 2" не может быть остановлено из-за новых рисков, возникших после очередного иска со стороны немецких экологов. Такое мнение высказал кандидат экономических наук, промышленный эксперт Леонид Хазанов.

Напомним, накануне стало известно, что организация по защите природы NABU решила оспорить в судебном порядке решение Федерального ведомства по судоходству и гидрографии об одобрении укладки газовой магистрали в немецкой зоне строительства. Официально озвученный мотив немецких экологов – риск повреждения дна Балтийского моря и, как следствие, деформация рифов. В NABU также считают, что оператор "Северного потока – 2" "может откупиться".

Примечателен факт того, что решение регулятора действует до середины текущего месяца. В последний момент экологи решили, что решение неправомерно, а потому его необходимо оспорить.

По словам Хазанова, в настоящее время угроза срыва проекта отсутствует. В конце-концов, судебная инстанция не занимается сиюминутными решениями – экологи только что обратились в суд, которому требуется время для вынесения вердикта.

Более того, NABU столкнется с необходимостью доказать реальность вреда от укладки газопровода. Экологи, уверен Хазанов, спохватились вовсе не случайно – за их действиями стоят интересы кругов, выступающих за блокировку "Северного потока – 2".

"Они вполне могли договориться с экологами о подобных действиях. Учитывая то, что NABU ранее получила отказ от регулятора, их решение судиться не вызывает удивление", – высказался специалист в интервью "Аргументам и Фактам".

Известно, что новые работы по укладке "Северного потока – 2" будут возобновлены уже в этом месяце.