До 11 числа глобальные потрясения российскому деревянному не грозят

Длинные майские праздники продолжаются, а курс валют держится в одном диапазоне. Пока что рублю не грозит сильное падение. До 11 мая доллар будет стоить 75-78 рублей. Однако после этой даты ситуация может поменяться, считают эксперты.

С 12 мая США прекратят выдачу виз россиянам, что может повлиять на российский деревянный. К тому же, рубль сейчас уязвим из-за ситуации на Донбассе, а также напряженностью в отношениях России и Запада.

После майских праздников рубль может укрепиться. На руку сыграет активно идущий процесс вакцинации в мире, а также восстановление экономик стран. Как считает доцент Института мировой экономики и бизнеса РУДН Владимир Григорьев, на это повлияет и стоимость нефти, которая сейчас колеблется в районе 62-65 долларов за баррель и может достигнуть отметки в $70.

Если никаких политический потрясений не случится, то после майских праздников доллар будет стоить 74-75 рублей, а евро – 89-91 рубль. А управляющий директор Accent Capital Андрей Богданов и вовсе считает, что у рубля есть все шансы укрепиться до 73 за доллар.

При этом аналитик QBF Екатерина Киселева полагает, передает агентство "Прайм", что при неблагоприятном сценарии доллар подскочит до 83 рублей.