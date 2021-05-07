Ждет ли рубль падение после майских праздников: ответ экспертов

Ждет ли рубль падение после майских праздников: ответ экспертов
Фото: Ohde/face to face/ face to face//www.globallookpress.com
До 11 числа глобальные потрясения российскому деревянному не грозят

Длинные майские праздники продолжаются, а курс валют держится в одном диапазоне. Пока что рублю не грозит сильное падение. До 11 мая доллар будет стоить 75-78 рублей. Однако после этой даты ситуация может поменяться, считают эксперты. 

С 12 мая США прекратят выдачу виз россиянам, что может повлиять на российский деревянный. К тому же, рубль сейчас уязвим из-за ситуации на Донбассе, а также напряженностью в отношениях России и Запада. 

После майских праздников рубль может укрепиться. На руку сыграет активно идущий процесс вакцинации в мире, а также восстановление экономик стран. Как считает доцент Института мировой экономики и бизнеса РУДН Владимир Григорьев, на это повлияет и стоимость нефти, которая сейчас колеблется в районе 62-65 долларов за баррель и может достигнуть отметки в $70. 

Если никаких политический потрясений не случится, то после майских праздников доллар будет стоить 74-75 рублей, а евро – 89-91 рубль. А управляющий директор Accent Capital Андрей Богданов и вовсе считает, что у рубля есть все шансы укрепиться до 73 за доллар. 

При этом аналитик QBF Екатерина Киселева полагает, передает агентство "Прайм", что при неблагоприятном сценарии доллар подскочит до 83 рублей. 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

игорь
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хамим сами себе
рубль вообще то стоил в СССР полтора доллара))
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