"Академик Черский" вернулся в зону строительства "Северного потока - 2"

"Академик Черский" вернулся в зону строительства "Северного потока - 2"
Академик Черский. Фото: Jens Büttner/www.globallookpress.com
К укладчику направляется еще одно судно снабжения

Российский трубоукладчик "Академик Черский" вернулся в зону строительства газовой магистрали "Северный поток – 2". Ранее сообщалось, что судно вышло из зоны на несколько суток из-за морского шторма. В целом же неблагоприятные погодные условия сдвинули проект на месяц.

По информации портала Marinetraffic,"Черский" оказался в водах Дании. Известно, что вместе с ним в зону строительства вышли и четыре корабля снабжения. В настоящее время "Академик Черский" находится у точки возобновления укладки нити. Корабль принял груз с "Финвала", который прибыл из Ростока. Оттуда же к нему направляется еще одно судно, выполняющее функцию снабжения – Ossoy.

На сегодняшний день "Черским" проложена лишь малая часть из 85-километрового участка из всей нити "А". В начале мая судно выдвинулось на строительство "Северного потока – 2", однако из-за непогоды экипаж решил переждать шторм за Борнхольмом.

По информации EADaily, на юге Балтийского региона порывы ветра доходили до 18 метров в секунду. По прогнозам метеорологов, еще до 12 мая погода будет благоприятной для строительных работ.

Согласно приведенным данным, завершение работ на участке "А" планируется до конца сентября 2021 года.

До этого стало известно, что в достройке газовой магистрали принимают участие порядка 20 кораблей. Морспасслужба решила усилить защиту трубоукладчика из-за участившихся маневров иностранного военного флота.

Ранее сообщалось, что военно-морской флот Дании вынуждено отказался от привычных методов работы из-за "Северного потока – 2".

Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость218030
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Гость221366
А ты за снабжение отвечаешь?
хотел бы я отвечать за снабжение таким "топливом"
Гость221366
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Гость218030
черский подвез строителям водки и кокса.
А ты за снабжение отвечаешь?
Гость218030
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черский подвез строителям водки и кокса.
Гость226890
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Гость224268
Строительство приостановлено из-за двух исков экологов, которые рассмотрит суд в Гамбурге. До решения суда корабли будут стоять и ждать - разрешат строить дальше или нет.
Нет, приостановлено только в немецких водах и только до конца мая. А Черский строит в датских водах.
Гость224268
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Строительство приостановлено из-за двух исков экологов, которые рассмотрит суд в Гамбурге. До решения суда корабли будут стоять и ждать - разрешат строить дальше или нет.
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