Американцам не удастся реализовать свои коварные планы

Весь мир пристально следит за развитием событий вокруг строительства российской газовой магистрали "Северный поток-2". Своим мнением на этот счет поделился именитый французский профессор и эксперт в сфере энергетики Тьерри Бро.



Иностранный специалист напомнил, что для претворения в жизнь такого масштабного проекта, как "Северный поток", потребовалась крупная сумма денег. При этом российский энергетический гигант "Газпром" вложил только половину – 5 миллиардов евро. Остальные средства предоставили несколько крупных европейских компаний.

Разумеется, европейцы не позволят, чтобы столь внушительные вложения не оправдали себя. В интервью французскому изданию L’Opinion профессор также отметил, что Еврокомиссия рассматривает возможность поставок по нашему трубопроводу водорода. Таким образом, европейские государства серьезно заинтересованы в реализации проекта. В таких условиях они не дадут Вашингтону чинить препятствия, целью которых является срыв строительства газопровода.

По оценкам Бро, СП-2 будет полностью введен в эксплуатацию к 2024-му году. Дело в том, что именно до этого периода будет действовать российско-украинский договор о транзите газа. По его условиям, наша страна в любом случае должна выплачивать Киеву по 1,3 миллиарда долларов в год. Так что вводить газопровод в строй до завершения действия контракта невыгодно для России, считает профессор.

Кстати, недавно российский посол в Берлине Сергей Нечаев предсказал срок завершения строительства "Северного потока – 2". Возведение газопровода могут закончить до выборов в Бундестаг.