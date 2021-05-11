Американские санкции сильно ударили по валюте, считает эксперт

Курс российской валюты в целом останется неизменным к концу этого года и сохранится в диапазоне 75 рублей за доллар. Однако условием для такого сценария будет сохранение текущей геополитической ситуации, которая не должна ухудшаться, сообщил экономист Сергей Романчук.

По словам специалиста, недооцененность российской валюты на международным рынке вызвана санкционным негативом, если отталкиваться от экономической обоснованности. При сохранении "инерционного сценария" его курс сохранится в районе 75 руб. за доллар к концу 2021 года.

Периодически валюта будет укрепляться, однако полноценного возвращения "нерезидентских денег" в российскую экономику ждать уже не стоит.

"Внутренний отток капитала сохранится, что не позволит рублю достичь чисто экономически обоснованных уровней", – приводит агентство "Прайм" заявление специалиста.

Сыграла роль и неопределенность с экономическими ограничениями со стороны Соединенных Штатов. Именно они и добавляют "премию" в несколько рублей.

Романчук при этом выразил надежду на то, что Центробанк сможет справиться с инфляцией. В таком случае причин для сильного ослабления российской валюты не будет. При нарастании напряженности с Соединенными Штатами доллар перевалит за 80.

Ранее опрошенные эксперты выразили уверенность, что после длинных майских праздников российская валюта сможет укрепиться, невзирая на прекращение выдачи виз для россиян со стороны Штатов. На пользу рублю пойдет массовая вакцинация и экономическое восстановление после пережитой пандемии.