При сохранении этой тенденции в Европе придется активнее привлекать к труду женщин и стариков

Рост мировой экономики заметно снизится в ближайшие пять лет. Причина куда серьезнее, чем пандемия коронавируса. В развитых странах наблюдается старение населения. Справиться с этой тенденцией быстро не получится.

По оценке агентства Moody’s, в период до 2025 года глобальный экономический рост будет снижаться на 0,9 п.п. в год из-за сокращения количества граждан трудоспособного возраста. Работников становится все меньше, а стариков, которых государство должно обеспечивать медицинской и другой социальной помощью, с каждым годом все больше.

Сильнее всего демографический удар почувствует Европа. В частности, Германия, Италия и Испания совсем скоро столкнутся с нехваткой трудоспособного населения, что вызовет сокращение темпов роста производства. Аналогичные проблемы эксперты прочат Японии и Южной Корее. В США и Великобритании процесс старения общества будет идти чуть менее активно.

Решить проблему с помощью мигрантов Европа уже не может, говорится в отчете Moody’s. Исправить ситуацию смогут женщины и пожилые люди, которые сейчас менее вовлечены в рабочие процессы. Компьютеризация производства и инновационные технологии тоже со временем смогут компенсировать потерю рабочей силы.

По данным на начало 2020 г., в России 15,5% жителей старше 65 лет, передает РБК. При этом по критериям ВОЗ, население страны считается старым, если доля пожилых граждан превышает 7%.

По оценке демографов, к 2040 г. численность россиян сократится на 10 миллионов.