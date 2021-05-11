Старение населения идет ускоренными темпами - Moody’s

Старение населения идет ускоренными темпами - Moody’s
Фото: Ute Grabowsky/ photothek.net via/ www.globallookpress.com
При сохранении этой тенденции в Европе придется активнее привлекать к труду женщин и стариков

Рост мировой экономики заметно снизится в ближайшие пять лет. Причина куда серьезнее, чем пандемия коронавируса. В развитых странах наблюдается старение населения. Справиться с этой тенденцией быстро не получится.

По оценке агентства Moody’s, в период до 2025 года глобальный экономический рост будет снижаться на 0,9 п.п. в год из-за сокращения количества граждан трудоспособного возраста. Работников становится все меньше, а стариков, которых государство должно обеспечивать медицинской и другой социальной помощью, с каждым годом все больше. 

Сильнее всего демографический удар почувствует Европа. В частности, Германия, Италия и Испания совсем скоро столкнутся с нехваткой трудоспособного населения, что вызовет сокращение темпов роста производства. Аналогичные проблемы эксперты прочат Японии и Южной Корее. В США и Великобритании процесс старения общества будет идти чуть менее активно.

Решить проблему с помощью мигрантов Европа уже не может, говорится в отчете Moody’s. Исправить ситуацию смогут женщины и пожилые люди, которые сейчас менее вовлечены в рабочие процессы. Компьютеризация производства и инновационные технологии тоже со временем смогут компенсировать потерю рабочей силы.

По данным на начало 2020 г., в России 15,5% жителей старше 65 лет, передает РБК. При этом по критериям ВОЗ, население страны считается старым, если доля пожилых граждан превышает 7%. 

По оценке демографов, к 2040 г. численность россиян сократится на 10 миллионов.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

новости партнеров

В России ответили на требование заплатить Чехии за подорванные склады

Заявления чешской стороны удивляют Москву

Появились новые подробности о перехваченном американцами судне с российским оружием

Вооружение могло предназначаться для хуситов в Йемене

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

1612 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей