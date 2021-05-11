Россия осуществляет два арктических проекта, в которые инвестируют европейские, японские и китайские банки

Россия планирует нанести удар по американскому СПГ с помощью проекта "Новатэка". Об этом пишет Саймон Уоткинс в издании OilPrice.

Автор статьи отмечает, что США усилили свою углеводородную мощь на мировом рынке, в том числе, за счет роста своей сланцевой энергетики. Она началась с газа в 2006 г. и с нефти в 2010-ом.

"Так и российская собственная нефтегазовая мощь была расширена за счет устойчивого развития ее арктических запасов нефти и газа. В настоящее время арктический сектор России включает в себя более 35,7 млрд куб природного газа и более 2300 млн тонн нефти и конденсата, большая часть которых расположена на полуостровах Ямал и Гыдан в Карском море", – говорится в материале.

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что в ближайшие 10-15 лет произойдет резкое расширение добычи этих ресурсов. В данный же период времени получит развитие Северного морского пути (СМП) как основного транспортного маршрута для монетизации этих арктических богатств на мировых рынках нефти и газа, особенно для основного экономического и геополитического партнера Кремля – Китая. В центре этих планов находится российский газодобытчик номер два (после "Газпрома") "Новатэк", который на прошлой неделе сделал ряд важных заявлений.

Так стало известно, что проект "Арктик СПГ 2" на полуострове Гыдан получит в текущем году как минимум дополнительные инвестиции в размере $6 млрд, что на 50% больше, чем в прошлом. Это будет соответствовать тому, что первая из трех возможных производственных линий проекта будет запущена в 2023 г., и в настоящее время около 40% завода по производству СПГ завершено.

В целом, участники "Арктик СПГ-2" уже одобрили внешнее финансирование на сумму $11 млрд, причем треть от общего объема поступит от китайских банков, еще треть – от банков Европы и Японии, а остальная часть – от российских финансовых организаций.

По мнению эксперта, какой бы объем инвестиций ни потребовался для успешной реализации проекта "Новатэка", он будет найден, поскольку эффективная добыча как можно большей части нефтегазовых ресурсов Арктики является одной из главных личных политических целей российского лидера.

"Развитие Арктики в целом является абсолютным приоритетом для президента Путина, направленным на то, чтобы привести позиции России на мировом рынке СПГ в соответствие с ее статусом мировой газовой сверхдержавы, поскольку ее возможности по производству сжиженного природного газа всегда значительно отставали от возможностей по добыче голубого топлива", – цитирует автор статьи старшего аналитика по нефти и газу Райффайзенбанка в Москве Андрея Полищука.

Арктический проект будет иметь три крупных завода по производству СПГ (поезда) мощностью 6,6 млн тонн в год каждый, общей мощностью 19,8 млн тонн в год, и совокупную мощность по производству газового конденсата в 1,6 млн тонн в год.

Это будет дополнением к другому проекту "Новатэка" – "Ямал СПГ", первая добыча которого началась в начале 2021-го.

Американский обозреватель отмечает, что российская компания сможет производить не менее 100 млн тонн сжиженного газа в год после 2030-го, если не раньше. Причем "Новатэк" будет делать это при очень низкой себестоимости производства.

Компания смогла построить флот из 15 ледокольных судов-перевозчиков для доставки своего СПГ с Ямала на мировые рынки. Все это было достигнуто, несмотря на всю тяжесть санкций, введенных США против России в 2014 г., подчеркнул Уоткинс.

"Новатэк" и его партнеры по проекту "Арктик СПГ 2" заключили 20-летние сделки по вывозу сырья с завода. Соглашения о продаже будут охватывать весь объем производства СПГ. А значит Россия намерена нанести серьезный удар по позициям американского сжиженного газа, приходит к выводу автор статьи.

