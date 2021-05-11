Властям страны нужно разобраться с процессом ценообразования на голубое топливо

Незалежную ожидают новые тарифные бунты, если цены на газ не стабилизируются. Об этом предупредил власти страны глава компании "Нафтогаз" Юрий Витренко. Свой прогноз топ-менеджер дал в интервью "НВ Бизнес".

Шеф госконцерна утверждает, что в данный момент времени в стране фактически не существует ни розничного, ни оптового рынка голубого топлива, вследствие чего процесс ценообразования остается без контроля со стороны государства.

"Рынок – это не стихийный базар. Чтобы поддерживать эффективность рынка, нужна роль государства. А вот дальше уже, когда вы обеспечили эффективную работу механизма, тогда механизм может работать сам", – заметил Витренко.

По его словам, чтобы не допустить новых протестных выступлений сограждан, киевский режим должен заранее принять необходимые меры. Какие именно механизмы властям необходимо задействовать, топ-менеджер не пояснил.

"Цена на газ – это один из элементов системы уравнений", – добавил он.

Отметим, пан Витренко стал у руля госкомпании в конце апреля после того, как правительство Украины отправило в отставку Андрея Коболева, руководившего "Нафтогазом" шесть лет.

Напомним, повышение стоимости тарифов на газ в последнее время часто приводило к массовым акциям протеста. Так, в нынешнем январе цена на голубое топливо возросла сразу на 14%, в результате чего в Полтавской области жители перекрывали автомобильные трассы, а в Житомире предприняли попытку взять штурмом областную администрацию.

Одновременно приходит в негодность газопроводная магистраль Незалежной. Так, 9 января вблизи города Лубны произошел взрыв на участке советской трубы "Уренгой-Помары-Ужгород", по которому транспортируется российское топливо странам Евросоюза.

