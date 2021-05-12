Жизнь в России и на всей планете Земля, похоже, уже никогда не будет прежней

По крайней мере, о некотором подобии стабильности последних лет явно придется забыть. Цены на продовольственные и сырьевые товары во всем мире продолжают стремительно идти вверх. По результатам минувшей недели, индекс Bloomberg Commodity Spot, отслеживающий цены на базовые сырьевые и продовольственные товары взлетел еще на 3,2%, до своего максимума с 2011 года. Суммарный рост индекса за последний год составил 62%, что является абсолютным рекордом с января 1980 года.

Продовольственная катастрофа

По мнению главы отдела стратегий Saxo Bank на товарно-сырьевом рынке Оле Хансена, одной из самых значимых проблем, является влияние роста цен на продовольствие на те группы населения и экономики, которые меньше всего могут себе это позволить.

Тем временем, по итогам апреля индекс продовольственных цен ФАО (Сельскохозяйственная и продовольственная организация при ООН) вырос еще 1,7%, обновив максимум с 2014 года.

За прошедший год, показатель, отслеживающий стоимость 90 продуктов питания, подскочил на 30,8%, чего не было с 2011 года.

По замечанию другого эксперта – стратега Deutsche Bank Джима Рида, в истории, ситуации с постоянно растущими ценами на еду неизбежно приводили к серьезным политическим последствиям в виде революций и прочих потрясений.

Например, Великая французская революция 1789 года последовала за несколькими годами непрерывно растущих цен на продукты питания; многолетний неурожай картофеля привел к голоду и революциям в Европе в 1848-49 гг.; а перебои с поставками хлеба в Петербург окончательно похоронили правящую династию Романовых в России в 1917 году.

Исходя из этого, Рид не исключает, что нынешние потрясения, вызванные борьбой с пандемией, могут обернуться новой катастрофой всемирного масштаба.

В чем причина?

С тем, что в основе происходящего на мировом и российском продовольственных рынках лежат последствия, как самой пандемии, так и борьбы с ней, согласны и опрошенные "Утром.ру" эксперты.

"Рост цен на сырье и продукты питания во всем мире – это следствие пандемии, когда были разорваны технологические и логистические цепочки, стал ощущаться дефицит определенных товаров, начался ажиотажный спрос у стран-покупателей, которые создавали запасы", – пояснил аналитик УК Альфа-Капитал Денис Бадьянов.

При этом, эксперт не видит причин для скорой стабилизации ситуации. Напротив, по его словам, "эти тенденции долговременные, о чем уже предупреждает ООН, ВТО и другие международные организации".

Согласен с коллегой и руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

По его словам, о том, что цены в мире будут расти на многие виды товаров и продуктов питания, разные организации предупреждали еще год назад, когда началась первая волна пандемии.

"Карантинные меры привели к тому, что предприятия прерывали производство товаров, на поля не могли приехать мигранты, начался коллапс в грузоперевозках, – пояснил эксперт "Утру.ру". – В результате человечество столкнулось с тем, что внезапно появились перебои в поставках того или иного сырья, продуктов и т.п. Это и стало главной причиной роста цен – государства опасаются недостатка стратегически необходимых металлов, сырья, продуктов".

Есть ли спасение?

Существует ли выход из сложившейся ситуации, или мир и Россию ждут тяжелейшие потрясения, о которых говорит Джим Рид?

По мнению Артема Деева, до революций и прочих потрясений дело все-таки не дойдет.

"По мере того, как ситуация в мировой экономике будет восстанавливаться, процессы роста стоимости замедлятся, – считает эксперт. - Сейчас мы наблюдаем итог сложного в глобальном смысле 2020 года. Запасы в странах сокращаются, ажиотажный спрос растет, как и цены. Как только ситуация стабилизируется, цены на многие товары начнут откат к прежним уровням".

Денис Бадьянов, в свою очередь, не считает, что разрешение ситуации будет настолько линейным, по крайней мере, в России. Здесь, по его словам, рост мировых цен приводит к тому, что производителям более выгодно продавать товары за рубеж, сокращая поставки на внутренний рынок.

Впрочем, эксперт считает, что предпринимаемые российским правительством защитные меры, рано или поздно позволят справиться и с этой ситуацией.

"Российское правительство успешно борется с ростом цен, сокращая экспортные квоты или полностью запрещая продажу за границу стратегических товаров, – говорит Бадьянов. – Например, временные ограничения приняты по таким позициям, как зерно, подсолнечное масло, крупа гречки и т.д. Эти инструменты позволят сохранить товарные и сырьевые запасы в стране, что приведет к стабилизации цен. В данной ситуации именно опасения разных стран, что у них может появиться дефицит товаров, разгоняет спрос и цены".

По мнению эксперта, Россия, имеющая исключительные возможности в продуктовой безопасности, создает условия, чтобы в стране были стабильны запасы продукции АПК. И это также станет фактором сокращения роста цен на базовые товары, считает Денис Бадьянов.

С непрекращающимся ростом цен на продовольственные товары, действительно, рано или поздно справиться удастся, потому как в какой-то момент они неизбежно наткнутся на падение спроса. Однако, совершенно не ясно, когда это произойдет. А вот о чем можно говорить с полной уверенностью, так это о том, что отката цен к предыдущим значениям не будет уже никогда. Переживаемые миром потрясения не прошли бесследно, и новая реальность, скорее всего, будет характеризоваться именно высокими ценами на продовольствие, и гораздо меньшей его доступностью. Хотя, возможно, это есть меньшее зло, по сравнению с революциями и прочими подобными потрясениями.