"Северный поток - 2" не станет для Украины огромной проблемой - посол Германии

"Северный поток - 2" не станет для Украины огромной проблемой - посол Германии
Фото: Stefan Sauer /dpa/ www.globallookpress.com
Речь идет о сугубо экономическом проекте, заявила представитель Берлина

В Германии продолжаются дискуссии вокруг укладки газопровода "Северный поток – 2". Тем не менее, речь идет, прежде всего, о проекте экономического значения, заявила посол ФРГ на Украине Анка Фельдгузен.

Представитель немецкой дипломатической миссии отметила, что в ближайшие 5-8 лет новая газовая магистраль не будет приносить Украине ощутимых проблем. 

"Германия в частности, как и Европейский союз в целом, требуют больших объемов газа, так как от нас уходит атомная и угольная энергетика. Поставки норвежского топлива сократят. Предприниматели приняли решение и заявили, что для экономической выгоды целесообразна еще одна магистраль. Полагаю, мотивация понятна", – заявила немецкий посол.

Фельдгузен также напомнила, что Берлин оказал большую помощь украинской стороне в достижении очередного соглашения с "Газпромом" два года назад. История с "Северным потоком – 2" не окажет ощутимого влияния на парламентские выборы в ФРГ, так как в предвыборных кампаниях Германии внешнеполитические действия не играют ощутимой роли, пишет украинское издание "Обозреватель", ссылаясь на "Главком".

"На тему "Северного потока – 2" неоднократно высказывались представители "зеленых". Однако это не имеет решающего значения", – добавила представитель ФРГ.

Ранее издание The National Interest заявило, что Соединенные Штаты отказались от дальнейшего препятствования "Северному потоку – 2". Команда президента Байдена не предпринимает эффективных мер по дискредитации проекта, несмотря на усилия его предшественника, Дональда Трампа, считают журналисты.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

М
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Гость231354
Какой смысл России кормить уродов, которые будут ей гадить всячески. Украина в нынешнем своем помойном виде - это враг. Зачем содержать своего врага?
к сожалению барыги и в россии в своих делах проповедуют культ прибыли и патриотизм у них в последних принципах,будет выгодно будут гнать в том числе и через бандеростан,но с вводом потока2 у них будет рычаг при помощи которого смогут выбить минимальные ставки прокачки транзита у квартала 95 и такое количество транзита которое будет выгодно газпрому,если хватит ума и упорства
Гость231354
Пожаловаться Ответить
Какой смысл России кормить уродов, которые будут ей гадить всячески. Украина в нынешнем своем помойном виде - это враг. Зачем содержать своего врага?
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