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В Германии продолжаются дискуссии вокруг укладки газопровода "Северный поток – 2". Тем не менее, речь идет, прежде всего, о проекте экономического значения, заявила посол ФРГ на Украине Анка Фельдгузен.
Представитель немецкой дипломатической миссии отметила, что в ближайшие 5-8 лет новая газовая магистраль не будет приносить Украине ощутимых проблем.
"Германия в частности, как и Европейский союз в целом, требуют больших объемов газа, так как от нас уходит атомная и угольная энергетика. Поставки норвежского топлива сократят. Предприниматели приняли решение и заявили, что для экономической выгоды целесообразна еще одна магистраль. Полагаю, мотивация понятна", – заявила немецкий посол.
Фельдгузен также напомнила, что Берлин оказал большую помощь украинской стороне в достижении очередного соглашения с "Газпромом" два года назад. История с "Северным потоком – 2" не окажет ощутимого влияния на парламентские выборы в ФРГ, так как в предвыборных кампаниях Германии внешнеполитические действия не играют ощутимой роли, пишет украинское издание "Обозреватель", ссылаясь на "Главком".
"На тему "Северного потока – 2" неоднократно высказывались представители "зеленых". Однако это не имеет решающего значения", – добавила представитель ФРГ.
Ранее издание The National Interest заявило, что Соединенные Штаты отказались от дальнейшего препятствования "Северному потоку – 2". Команда президента Байдена не предпринимает эффективных мер по дискредитации проекта, несмотря на усилия его предшественника, Дональда Трампа, считают журналисты.
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