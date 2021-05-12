Небольшой спад продемонстрировала и европейская валюта

Официальный курс американской валюты к российскому рублю, установленный на 13 мая Центробанком, упал до 74,04 руб., снизившись на 11,6 копейки. Об этом заявили в самом финансовом регуляторе.

Небольшое падение продемонстрировала и европейская валюта. Ее курс, по последним данным, снизился на 15,6 копейки и остановился на отметке в 89,8 рубля.

Как отмечает РИА "Новости", стоимость бивалютной корзины также упала на 13,4 копейки и сохранилась на отметке в 81,1 рубля.

Ранее экономист Сергей Романчук заявил, что курс рубля в этом году останется в прежнем диапазоне, и американская валюта сохранится в пределах 75 руб. Однако для этого важно, чтобы текущая геополитическиая ситуация не ухудшалась.