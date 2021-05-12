Центробанк предложил льготы для россиян-инвесторов

Регулятор собирается простимулировать частных вкладчиков

Глава Банка России Эльвира Набиуллина считает необходимым ввести в нашей стране специальные преференции для россиян, которые готовы вкладываться в фондовый рынок.

В частности, налоговые привилегии могут установить для людей, вкладывающих денежные средства в акции организаций, которые выходят на отечественные биржи с помощью процедуры IPO (первичное публичное размещение ценных бумаг), пишет РБК.

В частности, россиян-инвесторов могут освободить от уплаты НДФЛ с прибыли от продажи некоторых акций, отмечает издание URA.RU.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

новости партнеров

Стал известен диагноз преступника из Казани

Напавший на школу юноша не раз обращался за помощью медиков

Хронология кровавой трагедии в школе Казани: что известно

Злодей открыл пальбу во дворе учебного заведения

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

1615 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей