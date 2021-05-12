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Глава Банка России Эльвира Набиуллина считает необходимым ввести в нашей
стране специальные преференции для россиян, которые готовы вкладываться в
фондовый рынок.
В частности, налоговые привилегии могут установить для людей, вкладывающих денежные средства в акции организаций, которые выходят на отечественные биржи с помощью процедуры IPO (первичное публичное размещение ценных бумаг), пишет РБК.
В частности, россиян-инвесторов могут освободить от уплаты НДФЛ с прибыли от продажи некоторых акций, отмечает издание URA.RU.
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