100 километров магистрали могут превратиться в месяцы постоянных работ

Строительство "Северного потока – 2" продолжается, несмотря на нестихаемые вокруг него споры. Правда, завершение работ может существенно растянуться из-за предстоящих в Германии выборов. Поэтому с укладкой нужно поспешить.

Так, российский посол в ФРГ Сергей Нечаев заявлял, что магистраль достроят уже до конца сентября, если позволит погода. До финиша осталось всего 100 километров. Однако если "зеленые" займут прочную позицию в Бундестаге, укладка может затянуться на неизвестное количество месяцев.

Как пишет обозреватель Инна Бадмаева, "Партия зеленых" давно выступает против "Северного потока – 2". 3 мая немецкий неправительственный регулятор в области охраны природы NABU подал иск в Гамбургский суд. Экологи возмущенно заявили, что труба вредит Балтийскому морю. Стоит помнить и о том, что канцлер ФРГ Ангела Меркель в скором времени уйдет в отставку. Кто станет ее преемником – вопрос открытый. А на кону весьма крупные средства.

Тем не менее, все противники газовой магистрали осознали, что ввод "Северного потока – 2" уже не поддается сомнению. Участники либо игнорируют внешние санкционные ограничения и давление в виде окружающих зону строительства военных кораблей, либо действуют через дочерние фирмы.

"Конечно, это займет больше времени, но, как говорится, тише едешь, дальше будешь", – пишет обозреватель в своей статье, опубликованной РИА "Новости".

А главный экономист информационно-аналитического центра TeleTrade Марк Гойхман подчеркнул, что работы продвигаются медленно, на них уйдет 11 месяцев в таком темпе.

Ранее французский эксперт в области энергетики Тьерри Бро заявил, что "Северный поток – 2" стал проектом, в который вложили огромные средства. "Газпром" отдал половину суммы – 5 млрд евро. Все остальное вложили европейские участники. Теперь же компании не допустят срыва строительства газовой магистрали. Более того, Еврокомиссия изучает возможность для поставок газа по новому трубопроводу – европейские страны демонстрируют серьезный интерес.