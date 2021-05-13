Выборы в Германии отсрочат ввод "Северного потока - 2" - СМИ

Выборы в Германии отсрочат ввод "Северного потока - 2" - СМИ
Фото: Jens Büttner/ dpa/ www.globallookpress.com
100 километров магистрали могут превратиться в месяцы постоянных работ

Строительство "Северного потока – 2" продолжается, несмотря на нестихаемые вокруг него споры. Правда, завершение работ может существенно растянуться из-за предстоящих в Германии выборов. Поэтому с укладкой нужно поспешить.

Так, российский посол в ФРГ Сергей Нечаев заявлял, что магистраль достроят уже до конца сентября, если позволит погода. До финиша осталось всего 100 километров. Однако если "зеленые" займут прочную позицию в Бундестаге, укладка может затянуться на неизвестное количество месяцев.

Как пишет обозреватель Инна Бадмаева, "Партия зеленых" давно выступает против "Северного потока – 2". 3 мая немецкий неправительственный регулятор в области охраны природы NABU подал иск в Гамбургский суд. Экологи возмущенно заявили, что труба вредит Балтийскому морю. Стоит помнить и о том, что канцлер ФРГ Ангела Меркель в скором времени уйдет в отставку. Кто станет ее преемником – вопрос открытый. А на кону весьма крупные средства.

Тем не менее, все противники газовой магистрали осознали, что ввод "Северного потока – 2" уже не поддается сомнению. Участники либо игнорируют внешние санкционные ограничения и давление в виде окружающих зону строительства военных кораблей, либо действуют через дочерние фирмы.

"Конечно, это займет больше времени, но, как говорится, тише едешь, дальше будешь", – пишет обозреватель в своей статье, опубликованной РИА "Новости".

А главный экономист информационно-аналитического центра TeleTrade Марк Гойхман подчеркнул, что работы продвигаются медленно, на них уйдет 11 месяцев в таком темпе. 

Ранее французский эксперт в области энергетики Тьерри Бро заявил, что "Северный поток – 2" стал проектом, в который вложили огромные средства. "Газпром" отдал половину суммы – 5 млрд евро. Все остальное вложили европейские участники. Теперь же компании не допустят срыва строительства газовой магистрали. Более того, Еврокомиссия изучает возможность для поставок газа по новому трубопроводу – европейские страны демонстрируют серьезный интерес.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

Не хочу я быть миллиардером, не хочу быть коррупционером...
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"И не хочу быть акционером Гавнопоток Газпром". Доходы Газпрома России за 2020 год рухнули на 40% так неужели 5 млрд евро изъятых из бюджета страны и выброшенных на ветер не пригодились бы для поддержания штанов россиян. Ведь 78% регионов России дотационные и пополнение их бюджета происходит в основном за счет нефтегазовых доходов.
Гость232748
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Достроят к тому времени, когда он уже никому не будет нужен. Нефтегазовые амбиции карлика привели страну в тупик
Гость Хуесть
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Гость233184
Кто станет ее предшественником? ААААААААААА.
Я не могу это читать, это поток сознания. Пишут даже не троечники, а элита образования - двоечники!
Понятно что преемники, это ведь не пунктуационные знаки. <цензура> тут статьи читают всякие душные ублюдки? по новостям имеешь что сказать или пришел разводить свою грамотность? Тошнит от таких еще больше чем от либерды
Гость221502
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Гость233184
Кто станет ее предшественником? ААААААААААА.
Я не могу это читать, это поток сознания. Пишут даже не троечники, а элита образования - двоечники!
да понятно
Гость233184
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Кто станет ее предшественником? ААААААААААА.
Я не могу это читать, это поток сознания. Пишут даже не троечники, а элита образования - двоечники!
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