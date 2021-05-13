Эксперт предрек российской экономики дефицит денег

Эксперт предрек российской экономики дефицит денег
Фото: Nikolay Gyngazov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Кредитная активность населения заметно снизилась

Экономика РФ столкнется в 2021 году в серьезным дефицитом ликвидности. По словам главного эксперта центра макроанализа и краткосрочного прогнозирования Артема Дешко, причиной станут несколько факторов.

Так, в 2020 году денежное предложение обеспечивалось за счет банковских запасов и кредитной активности населения. Но на этот раз подобный маневр не повторить – за прошлогодний период денежная база России пополнилась лишь на 9,8%. В то же время в Соединенных Штатах аналогичный показатель составляет 52%, в Евросоюзе – 56% соответственно.

Еще одна причина – государство отменило для банковских организаций льготы в области учета их качества, а также свернуло программу по льготному кредитованию и реструктуризации. Во избежание проблем ЦБ вынужденно увеличит объем рефинансирования для частных банков.

Схожее мнение выразил финансовый аналитик Александр Широв, заявивший о том, что государство ужесточило кредитно-денежную политику. Не последнюю роль играет и растущая в стране инфляция.

Однако сотрудник Института исследований и экспертизы ВЭБ Олег Засов полагает, что проблем нет: общий профицит составляет примерно 2 трлн рублей, и причины для сильного дефицита денег в стране отсутствуют. Центробанк же способен решить проблему в случае ее возникновения, сообщают "Ведомости".

Ранее российский экономист Михаил Делягин заявил, что решение россиян снять средства с банковских депозитов оказалось ошибочным и приведет к тому, что в один момент образованный пузырь, вызванный обвалом накоплений, лопнет и накроет миллионы граждан.

Егор МАЛКОВ

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Гость234278
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В заголовке НЕ экономикИ , а экономикЕ....
Гость234226
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