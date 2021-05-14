Эксперт оценил вероятность банковского кризиса в 2021 году

Эксперт оценил вероятность банковского кризиса в 2021 году
Фото: Valery Lukyanov/Russian Look/www.globallookpress.com
Причиной может стать возросшая доля "проблемных" кредитов

Население, как правило, сталкивается с банковским кризисом по причине сильного снижения ликвидности на кредитном рынке. Из-за этого финансовые организации не выполняют обязательства перед обратившимися к ним вкладчиками, рассказал экономист Дмитрий Воронов.

В итоге же, напомнил эксперт, все приводит к увеличению "проблемных" кредитов, так как в таком случае доходы бизнеса падают, а население начинает выводить средства из вкладов, передает телеканал "360"

В настоящее время же ситуация складывается относительно благоприятно: экономика показывает рост после пандемии, а ключевая ставка ЦБ поднимается.

"Поэтому вероятность возникновения банковского кризиса в 2021 году крайне мала", – заявил спикер в интервью агентству "Прайм".

Итоговый доход банков в РФ по итогам первого квартала текущего года составил 57 млрд рублей – приведенный показатель выше на 9% того, который был выявлен в прошлом году за аналогичный период. По словам Воронова, можно разместить депозиты в тех банках, которые оказывают услуги в рамках системы страхования вкладов.

Стоит также помнить, отметил специалист, что у вкладчика ограничена сумма на компенсацию средств – в пределах 1,4 млн рублей.

Ранее финансовый аналитик Артем Дешко заявил, что в этом году России грозит весьма серьезный дефицит денежных средств из-за снижения кредитной активности населения страны и оттока денег из запасов банков. За прошедший год денежная база Российской Федерации увеличилась примерно на 10 %. В то же время аналогичные показатели в Штатах и ЕС превысили 50 процентов.

Егор МАЛКОВ

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