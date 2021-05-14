"Северный поток-2" может повторить судьбу Colonial Pipeline - эксперты

"Северный поток-2" может повторить судьбу Colonial Pipeline - эксперты
Фото: Stefan Sauer/ dpa/ www.globallookpress.com
Российский газопровод спасут аналоговые системы управления, которыми оснащены все энергетические объекты наряду с цифровыми

В настоящее время мы находимся в состоянии четвертой мировой войны, имя которой кибервойна, и ведут ее друг против друга глобальные державы, в том числе их спецслужбы. Причем последние совершают вирусные атаки, маскируя их под разные виды иностранных хакерских группировок. А то, что произошло с американским трубопроводом Colonial Pipeline, вполне может случиться как с действующими российскими сырьевыми магистралями, так и со строящимся "Северным потоком-2". Таково мнение отечественных экспертов.

Они отмечают, что новый балтийский газопровод, скорее всего, станет в будущем главной мишенью кибератаки, и не исключено, что она будет проведена со стороны Соединенных Штатов, которые давно безуспешно пытаются остановить реализацию нашего проекта.

"Откровенно говоря, российские объекты сегодня находятся в достаточно уязвимом положении. Потому что все наши системы построены на западных технологиях и на западных же операционных системах", – заметил в комментарии для издания "ПолитРоссия" эксперт в области информбезопасности Александр Власов.

Он подчеркнул, что энергетические объекты не менее важны, чем военные, а США имеют возможность отключить информационные системы, которые ими управляют.

С мнением Власова в какой-то степени согласен и эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Он напомнил, что цифровизация управления в отечественной энергетики хоть и началась с опозданием по сравнению с теми же Штатами, но тоже ушла далеко вперед. Поэтому все нефтяные и газовые объекты давно компьютеризированы и подключены к всемирной сети.

Однако у нас есть своеобразная "подушка безопасности" – мы прежнему продолжаем их оснащать и аналоговыми системами управления, которые являются дублирующими и не уязвимы для хакеров.

"От самих атак это не защитит, но благодаря этому мы, в отличие от американцев, гораздо быстрее сможем восстановить контроль за инфраструктурой. И платить выкуп нам не потребуется. То есть итоговые риски у того же "СП-2" существенно ниже", – утверждает Юшков.

По его мнению, после нападения киберпреступников на Colonial Pipeline, все мировые топливные компании будут инвестировать в системы сетевой безопасности и профессионалов для борьбы с хакерами.

Напомним, накануне президент США Джо Байден на брифинге заявил, что американская разведка не считает власти РФ причастными к атаке на их трубопровод. Одновременно в Вашингтоне констатировали, что преступники действовали якобы с территории России. Поэтому сейчас Белый дом напрямую контактирует с Кремлем в вопросе принятия необходимых мер против тех, кто вымогает выкуп за запуск Colonial Pipeline, а также чтобы предотвратить в дальнейшем подобные преступные действия.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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