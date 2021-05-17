Американские деньги неминуемо потеряют в цене

Многие российские граждане внимательно отслеживают колебания на валютном рынке. Обстановка в этой сфере серьезно влияет на жизнь простого обывателя. Опытный эксперт Александр Купцикевич убежден, что не за горами тот день, когда доллар снова будет продаваться по 60 рублей.



Как пояснил аналитик, взаимоотношения валютной пары российский рубль – американский доллар развиваются циклично. Так, если рассматривать временной отрезок с 2003-го по 2008 годы, в тот период рубль после серьезного падения подрос по отношению к американцу на 25%.

В беседе с журналистами издания "Российская газета" эксперт отметил: опираясь на опыт предыдущих периодов, можно сделать прогноз на ближайшие годы. Так, если брать за точку отсчета максимальные значения в прошлом году, когда доллар стоил больше 80 рублей, можно предположить, что в течение нескольких лет американец откатится примерно к уровню 60 рублей за единицу.

Цикличность отношений валютной пары заключается в том, что после резкого роста курса американского доллара в течение последующих нескольких лет национальная валюта США существенно откатывается назад по отношению к нашим деньгам.

Однако рублю все же не удается полностью восстановить минимумы предыдущих циклов, отмечает издание URA.RU. Также укрепление деревянного осуществляется значительно медленнее, чем его обрушение. Таким образом, на протяжении десятилетий курс доллара постепенно продолжает расти.

К слову, недавно экономист Сергей Романчук озвучил курс доллара на конец 2021 года. Эксперт отметил, что американские санкции сильно ударили по валюте.