Американцы готовы к диалогу по трубопроводу

В ближайшее время должна состояться встреча госсекретаря США Энтони Блинкена с руководителем российского МИД Сергеем Лавровым. Американская сторона допустила, что в ходе переговоров будет затронут вопрос "Северного потока-2". По мнению эксперта Андрея Кортунова, это свидетельствует о том, что американцы готовы проявить гибкость в данном вопросе.



Опытный международник напомнил, что ранее американская сторона наотрез отказывалась даже обсуждать тему строительства российской газовой магистрали с Москвой. Теперь же Вашингтон допускает, что этот вопрос будет затронут на высоком уровне.

Такие перемены в позиции американских властей говорят о том, что какие-то позитивные сдвиги в вопросе противостояния нашему проекту со стороны США не исключены. Впрочем, Кортунов подчеркнул, что рассчитывать на серьезные перемены и потепление американцев к "Северному потоку" не приходится.

Вашингтон вряд ли откажется от идеи мешать трубопроводу, однако, возможно, согласится пойти на некий компромисс. Вполне вероятно, Блинкен придет на встречу с Лавровым с какими-то заготовками по решению этого вопроса. Соединенные Штаты Америки должны понимать, что Россия ни за что не откажется от строительства и запуска газовой магистрали, передает слова эксперта издание "Прайм".

К слову, недавно появились предположения, что выборы в Германии отстрочат ввод в эксплуатацию нашего газопровода. 100 км магистрали могут превратиться в месяцы постоянных работ.