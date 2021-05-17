Блинкен может предложить Лаврову компромисс по "Северному потоку-2" – эксперт

Блинкен может предложить Лаврову компромисс по "Северному потоку-2" – эксперт
Фото: Jens Buttner/dpa/www.globallookpress.com
продолжениеРаскрыта длина недостроенного участка "Северного потока - 2"
Американцы готовы к диалогу по трубопроводу

В ближайшее время должна состояться встреча госсекретаря США Энтони Блинкена с руководителем российского МИД Сергеем Лавровым. Американская сторона допустила, что в ходе переговоров будет затронут вопрос "Северного потока-2". По мнению эксперта Андрея Кортунова, это свидетельствует о том, что американцы готовы проявить гибкость в данном вопросе.

Опытный международник напомнил, что ранее американская сторона наотрез отказывалась даже обсуждать тему строительства российской газовой магистрали с Москвой. Теперь же Вашингтон допускает, что этот вопрос будет затронут на высоком уровне.

Такие перемены в позиции американских властей говорят о том, что какие-то позитивные сдвиги в вопросе противостояния нашему проекту со стороны США не исключены. Впрочем, Кортунов подчеркнул, что рассчитывать на серьезные перемены и потепление американцев к "Северному потоку" не приходится.

Вашингтон вряд ли откажется от идеи мешать трубопроводу, однако, возможно, согласится пойти на некий компромисс. Вполне вероятно, Блинкен придет на встречу с Лавровым с какими-то заготовками по решению этого вопроса. Соединенные Штаты Америки должны понимать, что Россия ни за что не откажется от строительства и запуска газовой магистрали, передает слова эксперта издание "Прайм".

К слову, недавно появились предположения, что выборы в Германии отстрочат ввод в эксплуатацию нашего газопровода. 100 км магистрали могут превратиться в месяцы постоянных работ.

Ольга ФЕДОРОВА

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Гость237394
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Может-не может Любит-не любит. Плюнет-поцелует. К сердцу прижмет-к черту пошлет. Вполне вероятно-невероятно. Таково содержание статьи. То есть, фантазии ни о чем.
Мойдодыр
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Теперь пришло наше время диктовать условия!!! Блинкену ничего не светит!!!
Гость223914
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Пошёл он лесом и на ходу лусть блинкает. Трубу достроим чтобы вами там не воняло.
М
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какое вапще ваше собачье дело до нашего трубопровода,сами кормите своих вассалов и слуг
с ними вобще не нужно обсуждать поток 2
Гость226226
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Зачем америке соват свой нос куда ненадо? Ведь это не государственный а частный коммерческий проект между Россией и немецкими частными компаниями. Если ещё США будут стараться соват свой нос куда ненадо то надо срезать такого носа.
Гость224500
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"Отстрочат ввод в эксплуатацию". Какой-то озабоченный писал.
"Мимоукргаз"
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"Американская сторона допустила" - и получит отлуп
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