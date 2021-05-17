Газопровод обязательно будет завершен

Из-за санкций США работы по "Северному потоку – 2" не шли около года. Однако в 2021-м укладка труб, хоть и с перерывами, но возобновилась. Стало известно, сколько еще километров осталось.

Генеральный консул Германии в Екатеринбурге Матиас Крузе сообщил, что не готовы еще 80 км. Однако он уверен, что проект будет завершен, уточняет "Интерфакс".

Также 17 мая регулятор Германии дал добро на строительство двухкилометрового участка в своих водах, передает РИА "Новости".

Ранее эксперт предположил, что намерение госсекретаря США Энтони Блинкена обсудить с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым газопровод на предстоящей встречи – это знак о готовности Вашингтона найти компромисс.