Финансовая пирамида на Украине рухнет в 2022 году – экс-министр

Финансовая пирамида на Украине рухнет в 2022 году – экс-министр
Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Незалежной предрекли скорый обвал гривны и социальные потрясения, вызванные дефицитом бюджета

Стремление властей наполнить бюджет Украины с помощью продажи долговых бумаг обернется экономической катастрофой. Причем разразится она уже в будущем году. Об этом заявил бывший министр экономики Незалежной Виктор Суслов.

Он обратил внимание, что только за минувший год объем облигаций, выпущенных правительством, составил почти 5 млрд долларов. Эти бумаги покупают как частные инвесторы, в том числе нерезиденты, так и местные банки, которым проще вложиться в безрисковые обязательства правительства, чем в реальный сектор экономики.

Но Киев забывает, что отдавать придется не только сумму займа, но и проценты, которые являются одними из самых высоких в мире. Более того, пройдет немного времени, и нерезиденты прекратят покупать новые ОГВЗ и поступления в бюджет прекратятся. На этом фоне банки поспешат избавиться от долговых бумаг. И разразится тяжелейший бюджетный, а за ним и социально – политический кризис, сопровождающийся девальвацией гривны, уверен Суслов.

По его словам, Киев построил финансовую пирамиду, обвал которой неизбежен. 

"Основные проблемы будут ждать Украину уже в следующем году",

говорится в статье Суслова для "Главреда". 

Ранее эксперт объяснил, почему украинцам не стоит рассчитывать на иностранные инвестиции. 

Николай ВИКТОРОВ

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Гость226089
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Да напечатают гривен и всё, потом ещё напечатают, беда какая, тaм прошлый раз в гохране вместо золота чушки свинцовые покрашенные лежали и ничего.
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